México se despega en la cima del cuadro de medallas de Santo Domingo 2026

El mexicano Iker Casas celebra tras derrotar al colombiano Miguel Trejos en la final de los -80kg del taekwondo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el lunes 27 de julio de 2026, en Santo Domingo, República Dominicana. (AP Foto/Fernando Vergara) AP

El judoca Iker Casas sobresalió dentro de otro productivo día de la delegación mexicana al proclamarse campeón de la categoría de -80 kilogramos.

“No sentí presión en ningún momento. Tenía una promesa que tenía que cumplir. No iba a volver a México sin lograr este objetivo y tenía que demostrarme a mí mismo", dijo Casas, de 26 años. "Todo el tiempo estuve enfocado”,

México acumula 27 medallas de oro, 23 de plata y 20 de bronce para totalizar 70, muy por delante de la cosecha de Colombia (12 de oro y 38 en total). Cuba (10 de oro y 27 en total) se ubica en el tercer puesto del medallero.

Venezuela (7 de oro y 30 en total) y la anfitriona República Dominicana (6 y 26 en total) se ubican cuarto y quinto, respectivamente.

Aparte de Casas en judo, los mexicanos firmaron victorias en remo y esquí acuático.

Kenia Lechuga y Alexis López acapararon el oro en las pruebas individuales de remos cortos en el Centro de Remo y Piragüismo Presa de Rincón.

Lechuga, medallista en dos mundiales, se colgó el oro tras registrar un tiempo de 7:54.49 minutos, superando a la cubana Loraidis Echavarría (8:10.61) y a la venezolana Kimberlin Meneses (8:12.79).

"Siempre me motiva dedicarle mis competencias a las personas que más quiero, por supuesto a mi país, a mi familia, amigos y hasta a mis perritos”, indicó Lechuga, de 32 años.

López García se impuso con un registro de 7:23.11 minutos para quedar por delante del dominicano Ignacio Vásquez (7:25.69) y del cubano Leduar Suárez (7:32.53).

También el lunes, Colombia sonrió con un par de oros en el ciclismo de pista gracias a los de equipos de persecución en ambas ramas.

La cuarteta colombiana conformada por Lina Marcela Hernández, Elizabeth Castaño, Luciana Osorio y Camila Valbuena se llevó el cetro femenino con un tiempo de 3:56.353, relegando a México a la medalla de plata y a Venezuela al bronce.

Los colombianos Brayan Sánchez, Bryan Gómez, Juan Arango y Jordan Parra superó al equipo de México en la prueba masculina con un tiempo de 4:13.655

Los anfitriones celebraron con la victoria del judoca dominicano Robert Florentino en la categoría de los -90 kilos tras vencer en la final al puertorriqueño Derik Rodríguez por ippon en el primer asalto.

Puerto Rico, por su parte, quedó a la expectativa de un oro en el surf. Mariecarmen Rivera y Nimsay García disputarán el miércoles la medalla dorada de la modalidad SUP tras ganar sus semifinales. ___

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FUENTE: AP