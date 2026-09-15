México muestra apoyo a Cuba y festeja su día en la isla con concurso de mariachis

María Luz Insua ensaya antes de participar en un concurso de mariachis celebrado como parte de un evento conmemorativo del Día de la Independencia de México en La Habana, el martes 15 de septiembre de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa) AP

Unos 80 intérpretes cubanos, incluyendo a Insua, se presentaron al concurso convocado por la embajada de México en La Habana para conmemorar el Día de la Independencia mexicana, conocido como el Grito de Dolores. El principal diplomático mexicano en la nación caribeña indicó que esta era, además, una demostración de apoyo a la isla ante las presiones impuestas por Estados Unidos.

Entre banderas mexicanas y cubanas, la gala de cierre de la competencia en uno de los principales teatros de la capital –el Karl Marx-- rindió homenaje especial al cantante Juan Gabriel y a las radios cubanas, claves para entender la enorme popularidad de los géneros del vecino país en la isla.

“México con Cuba tiene un compromiso histórico”, dijo antes de tocar solemnemente las tradicionales campanadas del Grito y dar paso al concurso, el embajador mexicano en la isla, Miguel Ignacio Díaz Reynoso.

“Cuba solo quiere vivir en paz, Cuba quiere trabajar en paz y en esa lucha Cuba sabe que no está sola, que cuenta con México”, agregó el diplomático, quien consideró que el cerco petrolero impuesto por Estados Unidos contra la isla es “brutal, inhumano, ilegal” y constituye un “castigo colectivo”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, impuso a la nación caribeña un bloqueo petrolero y financiero desde enero -–que se ajusta cada vez más--, y México fue uno de los aliados en el continente que hizo patente su rechazo a las presiones del titular de la Casa Blanca.

México envió miles de toneladas de alimentos, medicinas, insumos de aseo y paneles solares en una media docena de barcos desde febrero como ayuda humanitaria, y la mandataria Claudia Sheinbaum reiteró su rechazo a las medidas unilaterales estadounidenses.

La gala cultural y el concurso fue a teatro lleno y puso de manifiesto la cercanía de las relaciones de ambas naciones a todos los niveles.

“No hay quien quiera más a México que los cubanos”, dijo emocionada a The Associated Press Insua, conocida en el ambiente como Mari “la mexicana”, una de las participantes de mayor edad en la competencia. Ella no ganó ningún galardón, aunque dijo que ya era un premio interpretar la música del vecino país.

FUENTE: AP