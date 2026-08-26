Meta se suma a la lista de empresas que han resuelto casos fuera de tribunales por sumas millonarias

ARCHIVO – La plataforma petrolera de Deepwater Horizon arde el 21 de abril de 2010, en el golfo de México, a más de 80 kilómetros (50 millas) al sureste de Venice, Luisiana. (AP Foto/Gerald Herbert, Archivo) AP

Este es un vistazo a otros acuerdos corporativos destacados.

El gigante petrolero BP acordó pagar 20.000 millones de dólares por el desastre de Deepwater Horizon, que se convirtió en el peor derrame mar adentro en la historia de Estados Unidos.

El acuerdo extrajudicial, anunciado por primera vez en 2016, incluyó 5.500 millones de dólares en sanciones civiles en virtud de la Ley de Agua Limpia y miles de millones más para cubrir daños ambientales y otras reclamaciones de los cinco estados del Golfo y de gobiernos locales. El dinero se pagará a lo largo de aproximadamente 16 años.

Enron, que en su momento fue la séptima empresa más grande del país, se acogió a la protección por quiebra en 2001, después de que años de trucos contables ya no pudieran ocultar miles de millones de dólares en deuda ni hacer que emprendimientos fallidos parecieran rentables. El colapso de la empresa energética dejó a más de 5.000 personas sin trabajo y eliminó más de 2.000 millones de dólares en pensiones de empleados.

Veinticuatro ejecutivos de Enron, incluido el exdirector ejecutivo Jeffrey Skilling, fueron condenados por su papel en el fraude.

Una demanda colectiva permitió recuperar más de 7.000 millones de dólares en fondos.

WorldCom ocultó la caída de sus ganancias en uno de los peores casos de fraude contable

WorldCom Inc. colapsó y se declaró en quiebra en 2002 tras revelaciones de un fraude contable de 11.000 millones de dólares que incluyó presiones de altos ejecutivos sobre sus subordinados para inflar cifras y hacer que la empresa pareciera más rentable. El colapso provocó pérdidas a los accionistas, incluidos quienes habían invertido a través de planes de jubilación.

En 2005, la empresa acordó pagar a los accionistas unos 750 millones de dólares en efectivo y acciones, mientras que grandes bancos y firmas contables llegaron a acuerdos por unos 6.000 millones de dólares.

El exdirector ejecutivo de WorldCom, Bernie Ebbers, fue condenado en Nueva York en 2005 por fraude de valores y otros cargos, y recibió una sentencia de 25 años. Murió en 2020, poco más de un mes después de su liberación anticipada de prisión.

Tras su caída, WorldCom resurgió con un nuevo nombre, MCI. Fue adquirida por Verizon y trasladó sus operaciones a Ashburn, Virginia.

JPMorgan, Bank of America y las apuestas inmobiliarias que sacudieron al mundo

JPMorgan Chase & Co. acordó pagar 13.000 millones de dólares en un acuerdo histórico en 2013. La firma reconoció que engañó a los inversionistas sobre la calidad de valores respaldados por hipotecas de alto riesgo antes de la crisis financiera de 2008.

El acuerdo también incluyó arreglos con Nueva York, California y otros estados.

JPMorgan fue uno de los principales bancos que vendieron títulos cuyo valor se desplomó cuando el mercado de la vivienda colapsó en 2006 y 2007. Esas pérdidas desencadenaron una crisis financiera que empujó a la economía a la peor recesión desde la década de 1930.

Un año después, Bank of America alcanzó un acuerdo de 16.650 millones de dólares con el gobierno por el mismo asunto. En el acuerdo se establecía que el banco, el segundo más grande de Estados Unidos, pagaría una sanción en efectivo de 5.000 millones de dólares, otros 4.600 millones de dólares en pagos de reparación y proporcionaría unos 7.000 millones de dólares en alivio a propietarios de viviendas en dificultades.

Johnson & Johnson y la maratónica batalla legal por el talco

Johnson & Johnson acordó en julio pagar 5.500 millones de dólares tras enfrentar demandas durante casi dos décadas por productos de talco que, según los demandantes, habían causado cáncer de ovario.

La farmacéutica, que ha enfrentado demandas relacionadas con el talco durante más de una década, indicó que el acuerdo está condicionado a que al menos el 95% de los demandantes restantes participe.

Un juez de un tribunal de quiebra de Estados Unidos rechazó el año pasado un acuerdo de 9.000 millones de dólares propuesto por la filial de la empresa, Red River Talc, que habría sido uno de los mayores acuerdos por agravios masivos en la historia.

Johnson & Johnson decidió no apelar ese fallo y, en su lugar, seguir litigando en los tribunales.

Como parte del acuerdo propuesto, Johnson & Johnson realizará el próximo año un pago inicial de no más de 3.000 millones de dólares. No tiene pagos adicionales previstos hasta 2028.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP