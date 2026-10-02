Messi llega a Argentina para disputar amistoso con Benín, su último partido con la selección

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ARCHIVO - Lionel Messi besa el trofeo de campeón del Mundial tras la victoria de Argentina ante Francia, el 18 de diciembre de 2022, en Lusail, Qatar. (AP Foto/Martin Meissner) AP

Messi, quien anunció su retiro internacional el pasado 31 de agosto, llegó procedente de Miami en un avión privado a su ciudad natal de Rosario —a 300 kilómetros de Buenos Aires—acompañado de sus familiares.

El delantero del Inter Miami está anotado en la nómina de 28 futbolistas convocados por el técnico Lionel Scaloni para la serie de amistosos que disputará el subcampeón del mundo entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aclaró que Messi, de 39 años, sólo disputará el duelo del próximo martes ante el combinado africano —93 del escalafón FIFA— en el estadio Monumental de Buenos Aires.

Previamente, Argentina se medirá el sábado contra Burkina Faso (62) también en el Monumental. El miércoles pasado lo hizo contra Bolivia (77) en el estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba derrotándola 4-0.

La AFA dijo que quería contar con el “mejor jugador del mundo.. para que tenga la despedida que realmente se merece acá en Argentina”.

De la celebración también participarán los jugadores campeones del mundo en Qatar 2022.

El capitán decidió ponerle punto final a su carrera internacional de 21 años con la casaca albiceleste, dejando como legado 125 goles y un título mundial en 2022. ___ Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP