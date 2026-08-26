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Merrill y Vásquez guían a Padres a victoria 3-0 sobre Piratas

SAN DIEGO (AP) — Jackson Merrill conectó un doble y un triple, además de impulsar una carrera y anotar otra para ayudar a que Randy Vásquez llegara a 10 victorias, en el duelo que los Padres de San Diego ganaron el miércoles 3-0 a los Piratas de Pittsburgh.

El dominicano Randy Vásquez, de los Padres de San Diego, lanza en el encuentro del miércoles 26 de agosto de 2026 ante los Piratas de Pittsburgh (AP Foto/Gregory Bull)
El dominicano Randy Vásquez, de los Padres de San Diego, lanza en el encuentro del miércoles 26 de agosto de 2026 ante los Piratas de Pittsburgh (AP Foto/Gregory Bull) AP

Los Padres evitaron la barrida en la serie de tres duelos y se mantuvieron en posesión del tercer boleto de comodín de la Liga Nacional, con un juego de ventaja sobre los Diamondbacks de Arizona. San Diego ha ganado 12 compromisos de 17 y 22 de 31.

Merrill pegó un doble hacia la derecha con un out en la segunda entrada ante Bubba Chandler y anotó con un sencillo del venezolano Luis Rengifo al jardín derecho.

El dominicano Manny Machado se embasó por un error de tiro del antesalista Nick Gonzales con un out en la cuarta y anotó con el triple de Merrill contra la pared del jardín derecho. Se deslizó de cabeza y arrastró la mano izquierda sobre el plato.

Jake Cronenworth conectó un doble impulsor en la octava. Merrill negoció una base por bolas de 11 lanzamientos con dos outs para llenar las bases antes de que Jase Bowen elevara para out.

Vásquez retiró a sus primeros nueve adversarios antes de llenar las bases con dos outs en la cuarta entrada. El dominicano ponchó a Nick Gonzales para terminar la amenaza después de que el receptor venezolano Freddy Fermin impugnó bola que fue revertida por el sistema ABS.

El derecho limitó a los Piratas a un hit en cinco entradas, con dos ponches y dos bases por bolas. Tiene cuatro victorias y un juego sin decisión en sus últimas cinco aperturas. Su máximo número de triunfos en una temporada era de seis en 2025.

Chandler (6-9) permitió dos carreras —una limpia— y cuatro hits en 5 2/3 entradas. Ponchó a tres y dio dos bases por bolas.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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