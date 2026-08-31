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Medias Rojas ponen al toletero Willson Contreras en lista de lesionados

BOSTON (AP) — Los Medias Rojas de Boston colocaron al venezolano Willson Contreras en la lista de lesionados de 10 días el lunes debido a una distensión en el tendón de la corva izquierdo que ha estado afectando al bateador de poder desde hace más de un mes.

Willson Contreras, de los Medias Rojas de Boston, golpea en el brazo con su bate al receptor de los Yankees de Nueva York, Austin Wells, durante la primera entrada de un partido de béisbol, el viernes 28 de agosto de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Yuki Iwamura)
Willson Contreras, de los Medias Rojas de Boston, golpea en el brazo con su bate al receptor de los Yankees de Nueva York, Austin Wells, durante la primera entrada de un partido de béisbol, el viernes 28 de agosto de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Yuki Iwamura) AP

“Salió el otro día; no quiero dar la impresión de que ocurrió algo mucho peor”, dijo Chad Tracy, mánager interino de Boston antes del inicio de una serie de tres juegos contra Seattle.

“Solo es una reaparición de lo mismo”, añadió Tracy. “Simplemente llegó a un punto en el que, ya sabes, si tenemos que darle unos días más para que se calme, es difícil estar cortos de personal”.

El equipo decidió que detener a Contreras beneficiaría tanto al jugador como a la flexibilidad del roster.

“¿Cómo hacemos esto para que lo supere por completo, que tenga el descanso que necesita y esté con nosotros para el empuje final? Nos reunimos como grupo y sentimos que este era el mejor curso de acción”, explicó Tracy.

Contreras, de 34 años, batea para .274 y lidera al equipo en jonrones (26, la cifra más alta de su carrera) y carreras impulsadas (79) en su primera temporada tras ser adquirido en un canje de temporada baja procedente de San Luis.

Boston llamó de vuelta desde Triple-A al bateador ambidiestro Mickey Gasper para ocupar el lugar de Contreras. Gasper, de 30 años, suma cinco jonrones y 19 carreras impulsadas con los Medias Rojas esta temporada.

Los problemas en el tendón de la corva de Contreras hicieron que trotara suavemente en un rodado durante una derrota ante los Atléticos el 8 de agosto, lo que provocó fuertes abucheos de los aficionados en Fenway Park.

Unos días después, dijo a los medios que el equipo sabía que tenía algunos problemas en la pierna.

“Si ya me conoces, sabes que juego al 100% día tras día. Tenían que tener una razón para que yo no corriera las bases, y la tenía. Mi cuerpo técnico lo sabía”, afirmó.

También el lunes, Tracy indicó que el derecho Sonny Gray, quien lidera a Boston en victorias con marca de 16-4 y efectividad de 2,82, verá su apertura aplazada del martes al sábado para darle algo de descanso.

“Que descanse el cuerpo y asegurarnos de que también esté a tope en la recta final”, manifestó Tracy.

Boston llegó al lunes con una cómoda ventaja por el segundo de los tres puestos de comodín de la Liga Americana, con 25 juegos de temporada regular por disputar.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

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Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP

FUENTE: AP

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