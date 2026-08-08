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Medias Rojas fallan en su intento de 2da racha de 10 triunfos o más al caer 7-3 ante Atléticos

BOSTON (AP) — Los Medias Rojas de Boston fracasaron en su intento de lograr una segunda racha de 10 triunfos o más en la misma temporada, al caer el sábado 7-3 ante los Atléticos.

Gage Jump, pitcher de los Atléticos, festeja luego de ponchar al último bateador de los Medias Rojas de Boston en la sexta entrada del juego del sábado 8 de agosto de 2026 (AP Foto/Jim Davis)
Gage Jump, pitcher de los Atléticos, festeja luego de ponchar al último bateador de los Medias Rojas de Boston en la sexta entrada del juego del sábado 8 de agosto de 2026 (AP Foto/Jim Davis) AP

Boston registró una seguidilla ganadora de 15 juegos que igualó el récord de la franquicia, establecido en 1946. Esa primera racha en la campaña se cortó el 22 de julio.

El intento del equipo de conseguir una segunda racha de 10 o más victorias por primera vez en los 126 años de historia de la franquicia se quedó corto ante los A’s.

Gage Jump trabajó seis sólidas entradas, Tyler Soderstrom y Henry Bolte conectaron vuelacercas solitarios, mientras que Jonah Heim y Donovan Walton aportaron dobles de dos carreras para los Atltéticos, que cortaron una seguidilla de nueve derrotas.

Los A’s no ganaban desde el 28 de julio, cuando vencieron a los Medias Rojas en casa.

Jump (5-7) ponchó a 11, la mayor cifra de su temporada, y permitió dos carreras y seis hits.

El venezolano Andruw Monasterio conectó un sencillo de dos carreras en la primera entrada por los Medias Rojas, cuya racha de nueve triunfos comenzó al día siguiente de que Jump se apuntó una victoria al lanzar seis entradas sin permitir carreras.

El primera base venezolano de los Medias Rojas Willson Contreras, regresó tras perderse dos juegos por una enfermedad. Se fue de 0-4 y fue abucheado por trotar ligeramente en un rodado para out.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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