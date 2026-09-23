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Medias Rojas cambian la serie ante Cachorros y habrá doble cartelera el viernes por posible tormenta

BOSTON (AP) — Los Medias Rojas ajustaron el calendario de su serie del fin de semana contra los Cachorros de Chicago debido a una tormenta importante que se espera que traiga lluvias intensas y fuertes vientos al área de Boston.

Mickey Gasper celebra con su compañero de los Medias Rojas de Boston Wilyer Abreu su jonrón en la octava entrada ante los Guardianes de Cleveland el martes 22 de septiembre del 2026. (AP Foto/Charles Krupa)
Mickey Gasper celebra con su compañero de los Medias Rojas de Boston Wilyer Abreu su jonrón en la octava entrada ante los Guardianes de Cleveland el martes 22 de septiembre del 2026. (AP Foto/Charles Krupa) AP

El equipo informó que trasladará el juego del domingo por la tarde al viernes para crear una doble cartelera dividida. El primer juego está programado para comenzar a la 1:05 de la tarde hora del Este. El juego nocturno originalmente programado para las 7:05 de la tarde hora del Este, se adelantó a las 6:05.

Los Medias Rojas señalaron en un comunicado de prensa el miércoles que el cambio se realizó en consulta con la oficina de las Grandes Ligas.

Los Cachorros están actualmente en una reñida carrera por uno de los tres puestos de comodín de la Liga Nacional.

No se mencionó ningún cambio para el juego del sábado, cuyo primer lanzamiento está previsto para las 7:15 de la tarde hora del Este.

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FUENTE: AP

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