Medias Blancas pierden ante Reales y tendrán que esperar para conseguir boleto a los playoffs

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El venezolano de los Reales de Kansas City Maikel Garcia batea un sencillo de dos carreras en la primera entrada ante los Medias Blancas de Chicago el miércoles 23 de septiembre del 2026. (AP Foto/Charlie Riedel) AP

Chicago pudo haber asegurado su primer pase a los playoffs desde 2021 con una victoria sobre los Reales y una derrota de Texas ante los Mets de Nueva York. En cambio, García y los Reales asumieron el papel de aguafiestas.

Connor Thomas (2-1) ponchó a uno y permitió un hit en dos entradas sin carrera para llevarse la victoria. El dominicano Steven Cruz ponchó a dos en la novena y consiguió su octavo salvamento.

El abridor de Chicago, Bryan Hudson, apenas sacó un out al enfrentar a cinco bateadores y permitir cuatro carreras, tres de ellas limpias.

Los Medias Blancas respondieron con cinco hits en la tercera entrada —incluidos el sencillo de dos carreras de Kyle Teel y los hits productores del cubano Miguel Vargas y Munetaka Murakami—, enviaron a 10 bateadores al plato e igualaron el marcador 4-4.

En su última apertura de la temporada, Seth Lugo, de Kansas City, permitió cuatro carreras con siete hits y ponchó a tres en 3 1/3 entradas. Sus 200 hits permitidos lideran la Liga Americana y sus 99 carreras limpias permitidas ocupan el segundo lugar.

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Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP FUENTE: AP

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