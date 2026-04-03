americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Medias Blancas anuncian que retirarán el número de Ozzie Guillén en agosto

CHICAGO (AP) — Ozzie Guillen se llevó una gran sorpresa cuando los Medias Blancas de Chicago le informaron el viernes que retirarán su número 13 esta temporada.

El equipo tomó desprevenido al venezolano, excampocorto All-Star y mánager campeón de la Serie Mundial, al anunciar que será homenajeado antes del juego contra Cleveland el 8 de agosto.

“Fue una tremenda sorpresa”, comentó Guillén “Especialmente en el día inaugural, la forma en que lo hicieron”.

Scott Podsednik, ex jugador de los Medias Blancas, le dio la noticia a su antiguo mánager durante la transmisión televisiva del juego inaugural en casa contra Toronto. Guillén, analista antes y después del partido para Chicago Sports Network, se emocionó hasta casi quebrarse mientras la multitud coreaba: “¡Ozzie! ¡Ozzie!”

“Siempre trato de representar a los Medias Blancas lo mejor que puedo”, manifestó. “Es algo que apreciaré por el resto de mi vida”.

Guillén se convertirá en el primer mánager y el 13er integrante de la organización en tener su número retirado. Ese grupo incluye a Frank Thomas (miembro del Salón de la Fama), al lanzador Mark Buehrle y al toletero Paul Konerko —jugadores a los que dirigió en el equipo campeón de 2005.

Guillén fue tres veces All-Star con los Medias Blancas de 1985 a 1997, durante una carrera de 16 años. Registró marca de 678-617 como su piloto de 2004 a 2011 y se convirtió en el primer mánager latino del béisbol en coronarse campeón de la Serie Mundial cuando el equipo de 2005 consiguió el primer campeonato de la franquicia desde 1917.

“Ozzie es verdaderamente único, y su pasión por el béisbol y por los Medias Blancas no tiene comparación", afirmó el presidente Jerry Reinsdorf. "El conocimiento del juego que tiene Ozzie, combinado con su energía y su capacidad para motivar a sus equipos, ayudó a conseguir un campeonato de la Serie Mundial a los aficionados de los Medias Blancas y a la ciudad de Chicago después de una sequía de 88 años”.

“El número 13 siempre le ha pertenecido a Ozzie en el corazón de nuestros aficionados, y esta temporada quisimos hacerlo oficial al retirar su número. Como ocurre con muchas de las leyendas de los Medias Blancas, nunca habrá otro 13”, agregó.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El uruguayo Luis Suárez festeja con el argentino Lionel Messi, su compañero en el Inter Miami, luego de anotar en el encuentro inaugural de su nuevo estadio, el sábado 4 de abril de 2026, ante Austin (AP Foto/Lynne Sladky)

Luego de 13 años de espera, el sueño de David Beckham se cumple: Inter Miami estrena casa

En la imagen, tomada de un video proporcionado por la NASA, se muestra una vista de la Tierra tomada por el astronauta de la NASA y comandante de la misión Artemis II, Reid Wiseman, desde una de las cuatro ventanas de la nave espacial Orion tras completar la maniobra de inyección translunar, el jueves 2de abril de 2026. (NASA vía AP)

Los astronautas de Artemis II van a mitad de camino hacia la Luna y buscan superar al Apollo 13

ARCHIVO - Un miembro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos pasa empujando un carro por delante de un F-15E Strike Eagle en la Base Aérea de Bagram, en Afganistán, el 17 de octubre de 2009. (AP Foto/Maya Alleruzzo, archivo)

Aviones militares de EEUU derribados en Irán son los 1os abatidos por enemigos en más de 20 años

ARCHIVO - Tiger Woods permanece junto a su vehículo volcado en Jupiter Island, Florida, el viernes 27 de marzo de 2026. (Foto AP/Jason Oteri, Archivo)

Cámara corporal muestra a Tiger Woods esposado tras el accidente donde volcó en Florida

Destacados del día

Trump dice que piloto rescatado en Irán está gravemente herido y lanza amenaza militar directa

Trump dice que piloto rescatado en Irán está gravemente herido y lanza amenaza militar directa

Grúas utilizadas para la construcción del nuevo salón de baile se observan en el exterior de la Casa Blanca, el sábado 4 de abril de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

Investigan reportes de disparos cerca del Parque Lafayette, frente a la Casa Blanca

Trump confirma rescate de tripulante de F-15 en Irán tras audaz operación militar de EEUU

Trump confirma rescate de tripulante de F-15 en Irán tras audaz operación militar de EEUU

TRUMP: ELIMINAMOS LÍDERES MILITARES DE IRÁN

TRUMP: "ELIMINAMOS LÍDERES MILITARES DE IRÁN"

Descubren más de 500 gallos de pelea en Miami-Dade y arrestan a dos cubanos por crueldad animal

Descubren más de 500 gallos de pelea en Miami-Dade y arrestan a dos cubanos por crueldad animal

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter