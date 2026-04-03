Medias Blancas anuncian que retirarán el número de Ozzie Guillén en agosto

El equipo tomó desprevenido al venezolano, excampocorto All-Star y mánager campeón de la Serie Mundial, al anunciar que será homenajeado antes del juego contra Cleveland el 8 de agosto.

Scott Podsednik, ex jugador de los Medias Blancas, le dio la noticia a su antiguo mánager durante la transmisión televisiva del juego inaugural en casa contra Toronto. Guillén, analista antes y después del partido para Chicago Sports Network, se emocionó hasta casi quebrarse mientras la multitud coreaba: “¡Ozzie! ¡Ozzie!”

“Siempre trato de representar a los Medias Blancas lo mejor que puedo”, manifestó. “Es algo que apreciaré por el resto de mi vida”.

Guillén se convertirá en el primer mánager y el 13er integrante de la organización en tener su número retirado. Ese grupo incluye a Frank Thomas (miembro del Salón de la Fama), al lanzador Mark Buehrle y al toletero Paul Konerko —jugadores a los que dirigió en el equipo campeón de 2005.

Guillén fue tres veces All-Star con los Medias Blancas de 1985 a 1997, durante una carrera de 16 años. Registró marca de 678-617 como su piloto de 2004 a 2011 y se convirtió en el primer mánager latino del béisbol en coronarse campeón de la Serie Mundial cuando el equipo de 2005 consiguió el primer campeonato de la franquicia desde 1917.

“Ozzie es verdaderamente único, y su pasión por el béisbol y por los Medias Blancas no tiene comparación", afirmó el presidente Jerry Reinsdorf. "El conocimiento del juego que tiene Ozzie, combinado con su energía y su capacidad para motivar a sus equipos, ayudó a conseguir un campeonato de la Serie Mundial a los aficionados de los Medias Blancas y a la ciudad de Chicago después de una sequía de 88 años”.

“El número 13 siempre le ha pertenecido a Ozzie en el corazón de nuestros aficionados, y esta temporada quisimos hacerlo oficial al retirar su número. Como ocurre con muchas de las leyendas de los Medias Blancas, nunca habrá otro 13”, agregó.

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FUENTE: AP