McCollum y George lideran remontada de Wizards 130-122 ante Grizzlies

MEMPHIS, Tennessee, EE.UU. (AP) — CJ McCollum y Kyshawn George anotaron 28 puntos cada uno, liderando una remontada en la segunda mitad mientras los Wizards de Washington borraron un déficit de 20 puntos y derrotaron el sábado por la noche 130-122 a los Grizzlies de Memphis.

El base de los Wizards de Washington, CJ McCollum, al centro a la izquierda, comete una falta sobre el alero de los Grizzlies de Memphis, Jaylen Wells (0), en la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA el sábado 20 de diciembre de 2025, en Memphis, Tennessee. (AP Photo/Brandon Dill)
Alex Sarr añadió 18 puntos y 11 rebotes para Washington. Los Wizards rompieron una racha de siete derrotas consecutivas en Memphis, donde no habían ganado desde el cinco de enero de 2018. Marvin Bagley sumó 16 puntos. McCollum acertó cuatro de cinco desde fuera del arco en la segunda mitad. George añadió siete asistencias y siete rebotes.

Santi Aldama lideró a Memphis con un récord personal de 37 puntos y diez rebotes. Jaren Jackson Jr. anotó 22 y Cam Spencer añadió 19 para Memphis.

El juego estaba empatado a 115 con 4:31 restantes. Un triple de Sarr dio a los Wizards una ventaja de 121-119 con 2:16 por jugar, y Washington no volvió a estar en desventaja el resto del camino.

Con varias lesiones, Memphis solo tenía nueve jugadores disponibles. Brandon Clarke salió en el primer cuarto con molestias en la pantorrilla derecha, luego Jackson y Jock Landale se cargaron con cinco faltas cada uno, permitiendo a los Wizards recuperar terreno en el tercer cuarto.

