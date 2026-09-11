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Mbappé dice que memes de dictadores muestran falta de conciencia política

PARÍS (AP) — Kylian Mbappé no disfrutó del todo la avalancha de memes generados con Inteligencia Artificial que lo retratan como un dictador y que aparecieron en redes sociales durante el Mundial.

El astro francés fue representado con atuendos militares, sentado en un trono o posando junto al líder soviético Josef Stalin y otros dirigentes controvertidos.

Consultado por la revista France Football sobre cómo se sentía respecto de los memes, Mbappé reconoció el humor, pero manifestó que no le gustaba que lo compararan con figuras asociadas a tragedias.

“Hay una parte que es graciosa porque se nota que, para algunas personas, es con buena intención”, indicó. “También hay una parte que es un poco menos graciosa porque sabemos el daño que gente así ha causado a lo largo de la historia. Que te comparen con personas que asesinan a otras, o que han hecho que millones y millones de personas sean miserables... No creo haber hecho eso en mi vida. Así que hay una mezcla de cosas”.

El delantero francés, que superó a Lionel Messi como el máximo goleador en la historia de los Mundiales con 22, añadió: “Sé que se hace en tono ligero y que no llega tan lejos, pero a veces muestra una falta de conciencia política y humana en la gente”.

A Mbappé le recordaron que su compañero en la selección de Francia Ousmane Dembélé le puso el apodo de “Mobut”, en referencia al exlíder autocrático Mobutu Sese Seko.

“Con Ousmane es diferente. Él lo tomó de las redes sociales. Con él, es solo una broma”, dijo.

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