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Máxima autoridad de salud de África advierte que el ébola se expande rápido fuera del foco del brote

KINSASA, República Democrática del Congo (AP) — El organismo de salud más importante de África informó el jueves que el brote de ébola en el este del Congo se está propagando rápidamente más allá de su epicentro.

En esta fotografía difundida por UNICEF, varios trabajadores descargan dosis de vacunas contra el ébola (cepa Zaire) de un avión en el Aeropuerto Internacional de Ndjili, el viernes 21 de agosto de 2026, en Kinsasa, República Democrática del Congo. (Ndomba Mbikayi/UNICEF vía AP)
En esta fotografía difundida por UNICEF, varios trabajadores descargan dosis de vacunas contra el ébola (cepa Zaire) de un avión en el Aeropuerto Internacional de Ndjili, el viernes 21 de agosto de 2026, en Kinsasa, República Democrática del Congo. (Ndomba Mbikayi/UNICEF vía AP) AP

En las últimas semanas, los nuevos casos y las muertes han disminuido en la provincia de Ituri, epicentro del brote, pero han aumentado con fuerza en las vecinas Kivu del Norte y Haut-Uele, indicaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África en una sesión informativa semanal.

Según las cifras más recientes del gobierno publicadas el jueves, se han reportado 6.843 casos, incluidos 3.310 fallecimientos. La provincia de Ituri sigue siendo la más afectada, con más de 5.400 casos, mientras que Kivu del Norte ha reportado más de 1.000 casos desde que se declaró el brote en mayo.

El brote en el este del Congo se está propagando en condiciones extremadamente difíciles, impulsado por la inseguridad, el desplazamiento, una huelga de trabajadores médicos y los intensos movimientos de población. La situación es especialmente preocupante en los sitios de desplazamiento, donde los residentes ya viven en condiciones sumamente precarias.

La Organización Mundial de la Salud ha señalado que el brote sigue fuera de control y se encamina a superar el brote de ébola de África Occidental de 2014-2016, el más mortífero que se haya registrado y que mató a más de 11.000 personas, principalmente en Guinea, Liberia y Sierra Leona.

El director de preparación y respuesta ante emergencias de los CDC de África, Yap Boum, dijo el jueves que, en Kivu del Norte, los nuevos casos se duplicaron con creces hasta 381 en el periodo más reciente de tres semanas, comparados con 165 en el periodo anterior.

El virus llegó recientemente a dos zonas más en Kivu del Norte, donde la atención se ha visto obstruida por los combates entre las fuerzas gubernamentales y los rebeldes del M23 respaldados por Ruanda, que controlan la capital provincial, Goma.

El mes pasado, el Congo comenzó a inocular a trabajadores de la salud y a otros trabajadores de primera línea con la vacuna Ervebo, que fue eficaz en brotes anteriores de ébola causados por un tipo distinto y más común llamado Zaire.

Se están realizando ensayos clínicos para encontrar una vacuna autorizada contra el virus Bundibugyo.

El director de investigación, ensayos clínicos e innovación de los CDC de África, Placide Mbala Kingebeni, informó el jueves que los ensayos de vacunación comenzaron en las provincias orientales de Tshopo, Haut-Uele y Bas-Uele.

Kingebeni explicó que la campaña de vacunación se enfocó inicialmente en las provincias recién afectadas para ayudar a prevenir una mayor propagación. Agregó que está previsto que las vacunaciones en Ituri comiencen la próxima semana.

Un desafío clave es el suministro limitado de dosis, señaló Kingebeni. El Congo ha recibido hasta ahora 70.000 dosis.

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Banchereau informó desde Dakar, Senegal.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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