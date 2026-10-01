Manifestantes lanzan pelotas de tenis al campo para pedirle a Irlanda boicotear partido ante Israel

Manifestantes piden a la Federación de Fútbol de Irlanda que boicotee el partido del domingo ante Israel en la Liga de Naciones antes del encuentro ante Australia en Dublín el jueves 1 de octubre del 2026. (Cillian Sherlock/PA via AP) AP

El árbitro Allard Lindhout llamó una pausa de hidratación en cuanto las pelotas con banderas palestinas cayeron sobre el césped, con Irlanda arriba 1-0 tras 19 minutos de juego.

Troy Parrott abrió el marcador a los 12 minutos con un brillante gol individual: pasó el balón entre las piernas de un defensor y luego eludió a otro antes de rematar entre las piernas del guardameta.

El partido se reanudó después de una pausa de cuatro minutos.

Manifestantes también se congregaron antes del encuentro para protestar las acciones de Israel en Gaza. Un pequeño grupo de activistas de la iniciativa “Stop the Game” se instaló cerca del estadio y exhibió una bandera palestina y pancartas en apoyo al jugador irlandés Gavin Bazunu, quien decidió el sábado boicotear ambos partidos de su equipo contra Israel.

La Campaña de Solidaridad Irlanda-Palestina también organizó una protesta fuera del estadio, además de otras manifestaciones en todo el país.

Piden que Irlanda boicotee su partido restante de la Liga de Naciones contra Israel —el encuentro “como local” de Irlanda, aunque está previsto que se dispute sin aficionados presentes en Backa Topola, Serbia, el domingo.

La Asociación de Fútbol de Irlanda trasladó el partido a una sede neutral por “razones operativas” en junio, tras llamados generalizados a un boicot. La decisión también se produjo después de que la propia FAI aprobara una moción el noviembre anterior en la que instaba a la UEFA a prohibir a Israel participar en competiciones de clubes y selecciones.

La iniciativa “Stop the Game”, que el miércoles difundió una carta abierta a la plantilla y a su entrenador, Heimir Hallgrimsson, para pedirles que no jueguen el domingo, también solicitó al gobierno irlandés y a la FAI que cancelen el partido.

Irlanda ya disputó el domingo el partido “como local” de Israel en Debrecen, Hungría, cuando los jugadores irlandeses llevaron brazaletes negros y marcaron tres goles en la primera parte para ganar 3-0.

Los jugadores deliberaron durante horas el sábado sobre si debían jugar o no, después de que Bazunu informara al entrenador esa mañana que deseaba retirarse de ambos partidos.

El director ejecutivo de la FAI, David Courell, señaló que los jugadores votaron y que una “amplia mayoría” estuvo a favor de jugar. Informes generalizados indicaron que la votación fue 14-8 a favor, sin contar a Bazunu, quien ya se había marchado.

Bazunu, el portero suplente de Irlanda, volvió a la convocatoria para la visita de Austria.

Finn Azaz, cuya madre es de ascendencia israelí, regresó al equipo después de quedar fuera ante Israel.

El equipo ha estado recibiendo una presión creciente en Irlanda, donde la afinidad con los palestinos es fuerte, para boicotear ambos partidos contra Israel.

La FAI se ha resistido a esos llamados, al argumentar que el equipo podría recibir sanciones severas por parte de la UEFA. Irlanda será coanfitriona del Campeonato Europeo de 2028 junto con Inglaterra, Gales y Escocia.

Aficionados irlandeses lanzaron pelotas de tenis al campo durante el amistoso de Irlanda contra Qatar en mayo para protestar por la realización de los partidos contra Israel.

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FUENTE: AP