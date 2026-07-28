Manifestantes asaltan un complejo energético clave en Libia mientras crecen temores de apagón

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La Compañía General de Electricidad advirtió en un comunicado el martes que un grupo de personas irrumpió el lunes en el complejo de petróleo y gas de Mellitah, ubicado unos 90 kilómetros (55 millas) al oeste de Trípoli, y cerró las líneas de gas utilizadas para operar las centrales eléctricas que generan electricidad. Eso podría provocar un apagón total en múltiples zonas y, en última instancia, el colapso de la red eléctrica.

Manifestantes en todo el oeste de Libia, incluidos Zawiya, Trípoli y Misrata, han protestado durante varios días por cortes de electricidad de varias horas que afectan a esas ciudades, y exigen mejores servicios eléctricos y la dimisión del Gobierno de Unidad, encabezado por el primer ministro Abdul Hamid Dbeibah.

Libia se sumió en el caos después de que un levantamiento respaldado por la OTAN derrocara y matara al veterano dictador Moammar Gadhafi en 2011. En el caos que siguió, el país se dividió, con gobiernos rivales en el este y el oeste respaldados por milicias rebeldes y gobiernos extranjeros.

Actualmente, Dbeibah encabeza el gobierno reconocido internacionalmente en la capital, Trípoli, en el oeste, bajo el Gobierno de Unidad; Osama Hammad encabeza un gobierno en el este, donde el poderoso comandante militar Khalifa Hifter continúa ejerciendo influencia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP