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Man City rescata empate ante Bayern Múnich en su regreso a la Champions femenina

Manchester City se recuperó tras verse abajo por dos goles y rescató el martes un empate 2-2 en casa del Bayern Múnich en su regreso a la Liga de Campeones femenina al iniciarse de la fase de liga del torneo.

Giulia Gwinn (derecha) del Bayern Múnich pugna un balón con Beth Mead y Lauren Hemp del Manchester City en la Liga de Campeonas femenina, el martes 22 de septiembre de 2026. (AP Foto/Matthias Schrader)
Giulia Gwinn (derecha) del Bayern Múnich pugna un balón con Beth Mead y Lauren Hemp del Manchester City en la Liga de Campeonas femenina, el martes 22 de septiembre de 2026. (AP Foto/Matthias Schrader) AP

Arsenal, dos veces campeonas de Europa, necesitó un gol en el tiempo añadido para vencer 1-0 en casa al club danés HB Køge. El Inter de Milán, debutante en la competición propiamente dicha, superó por el mismo marcador a las visitantes Häcken de Suecia.

Benfica ganó 2-1 en el campo de la Juventus, y el Real Madrid y el Paris Saint-Germain empataron 1-1 en la capital española.

Man City se recupera tras un mal arranque

El Bayern, semifinalista la temporada pasada, pisó fuerte con un gol de Giulia Gwinn a los 11 minutos y con un autogol de Kerstin Casparij en el 28.

El City inició su remontada antes del descanso, con un tanto de Beth Mead a los 45. Carlotta Wamser, que acaba de incorporarse al City procedente del Bayer Leverkusen, completó la reacción con un disparo desde dentro del área en el 86 para su primer gol en la Liga de Campeones.

“Se siente muy especial. Es un sueño de niña jugar la Liga de Campeones y jugar contra las mejores jugadoras del mundo”, comentó Wamser a UEFA.com.

La delantera Khadija Shaw falló un penal a los 62 minutos para el City, que se convirtió en el primer equipo inglés en no perder como visitante ante el Bayern en Europa.

El City alcanzó los cuartos de final hace dos temporadas, cuando fue eliminado por Chelsea, pero no se clasificó para el torneo europeo la temporada pasada.

“Queremos mostrar de qué estamos hechas en Europa. Lo demostramos en la segunda parte aquí; ahora necesitamos hacerlo durante 90 minutos”, dijo Mead.

Regresó tras su primer año bajo el mando del entrenador Andrée Jeglertz, quien ayudó al equipo a poner fin al dominio de Chelsea en la Women’s Super League para conquistar su primer título de liga en una década. El City también ganó la FA Cup para completar un doblete doméstico.

Fue el primer partido oficial del Bayern en su nueva sede, el Sportpark Unterhaching.

Arsenal gana sobre la hora

Arsenal, monarcas de la edición 2024-25, se encaminaba a un empate sin goles contra HB Køge en casa cuando la española Mariona Caldentey convirtió un penal en el tercer minuto del tiempo añadido.

HB Køge, que disputa la competición propiamente dicha por primera vez desde la temporada 2021-22, resistió la presión de Arsenal durante la mayor parte del partido hasta conceder el penal en los instantes finales.

El Real Madrid y el PSG empataron 1-1 en Madrid. Felicia Schröder adelantó a las españoles con un gol madrugador, pero Sakina Karchaoui niveló de penal a los 74 para las parisinas.

Benfica ganó 2-1 en el campo de la Juventus con un doblete de Marit Bratberg Lund.

La fase de liga, en su segundo año, cuenta con 18 equipos que compiten a lo largo de seis jornadas. Los cuatro primeros avanzan directamente a cuartos de final y los clubes que terminen entre el quinto y el duodécimo disputan eliminatorias de playoffs en febrero.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

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