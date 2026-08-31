Malik Nabers no confirma si estará listo para el debut de temporada de los Giants

Sin embargo, con menos de dos semanas para que los Giants de Nueva York abran la temporada en casa contra Dallas, su receptor número 1, que está regresando tras una rotura del ligamento cruzado anterior (ACL, por sus siglas en inglés) en la rodilla derecha, no se compromete a estar listo de inmediato.

“Mi mente está enfocada en jugar la temporada regular: jugar cuando sea que eso ocurra. Todavía hay algunas cosas que tienes que marcar en la lista para poder participar. Aún estoy pasando por eso, todavía escuchando a los preparadores, todavía escuchando a los médicos y compartiéndoles todo”, manifestó Nabers después de la práctica del lunes.

Nabers prefiere mantener en privado esos puntos de control, aunque sí se corrigió al pasar de decir que se sentía “bastante bien” a “realmente bien, honestamente”. Pero sigue siendo una incógnita si eso es suficiente para que esté uniformado y en el campo cuando los Cowboys lleguen a la ciudad la noche del 13 de septiembre.

“Esa será una decisión que se tomará cuando llegue el momento. Hay ciertas cosas que, como jugador de fútbol americano, tienes que preparar mentalmente antes de entrar a un partido y todo el mundo te está viendo, así que si cometes un error se transmite a todos. Nadie lo sabe realmente, así que es como que quiero poder salir ahí y no cometer errores, y simplemente poder moverme por todo el campo y hacer lo que hago. Estoy llegando, sin duda. Estoy llegando”, comentó Nabers.

Nabers ha visto video suyo durante el campamento y quedó impresionado, y sabe que la percepción es que va encaminado a jugar. Pero también es muy consciente de cómo se siente día a día y nunca ha prometido regresar en la Semana 1.

Tampoco lo han hecho los Giants, que han estado gestionando el proceso del jugador de 23 años para ir aumentando la carga. En algún momento, tendrá que recibir contacto y ser derribado, ya sea en una práctica o en un partido.

“Te van a golpear de todos modos. Como quieran hacerlo, estoy de acuerdo”, admitió Nabers.

Harbaugh defiende la decisión de tener a Beckham en el roster

El entrar Odell Beckham Jr. en el roster de 53 jugadores lo llevó a cerrar el círculo a los 33 años: de vuelta en la NFL tras una larga ausencia y regresando con el equipo con el que brilló al inicio de su carrera.

Parecía estar en la cuerda floja hasta que la lesión de rodilla de Calvin Austin, que puso fin a su temporada, abrió un lugar, pero a partir de ese momento Beckham disipó cualquier duda dentro del equipo.

“Fue uno de los mejores. Se lo ganó. Se ganó su lugar. De principio a fin, se lo ganó. ... No hay nadie en ese vestuario, creo yo, ni en ningún lugar del edificio, que cuestione que Odell se ganó esto. Es clarísimo”, afirmó el entrenador John Harbaugh.

Harbaugh le dio la noticia a Beckham después de la práctica del domingo y pudo sentir una sensación de logro.

“Vine y di mi mejor esfuerzo, y me gané el derecho de estar aquí. Esto no me lo regalaron. Me dieron la oportunidad, pero no me regalaron el estar aquí donde estoy. Estoy verdaderamente feliz por ello. Pero no estaré satisfecho hasta encontrar maneras de seguir mejorando y aportar lo mejor de mí”, expresó Beckham.

Beckham podría volver a usar su viejo y conocido número 13 más pronto que tarde, después de llevar el número 3 durante el campamento y los partidos de pretemporada. El anterior dueño, Jalin Hyatt, fue dado de baja pero volvió a firmar con el equipo de prácticas, y parece probable que el veterano lo recupere.

“Creo que todos sabemos lo que eso significa para mí, y sin duda habrá algunas conversaciones. Solo diré que veremos qué pasa, pero sería un honor y un privilegio volver a ponérmelo”, dijo Beckham.

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FUENTE: AP