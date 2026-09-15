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Maestros marchan contra políticas económicas del gobierno pese a regir estado de excepción

LA PAZ, Bolivia (AP) — Varios cientos de maestros públicos marcharon el martes en al menos tres de las nueve regiones de Bolivia en contra de las políticas económicas del gobierno del presidente Rodrigo Paz, pese a que rige un estado de excepción desde junio luego de prolongadas protestas.

Una maestra sostiene una olla vacía durante una protesta antigubernamental en La Paz, Bolivia, el martes 15 de septiembre de 2026. (Foto AP/Juan Karita)
Una maestra sostiene una olla vacía durante una protesta antigubernamental en La Paz, Bolivia, el martes 15 de septiembre de 2026. (Foto AP/Juan Karita) AP

Los maestros fueron escoltados por la policía mientras se desplazaban por el centro de La Paz exigiendo al gobierno medidas para afrontar la crisis económica y el alza del costo de vida en el país andino.

Mostrando una olla vacía, la maestra Miriam Ayala, representante de los educadores urbanos, dijo a la prensa que las medidas que impuso el gobierno, como la subida del precio del diésel y el tipo de cambio del dólar flotante que ha aumentado el valor de la moneda estadounidense frente al boliviano, han generado una subida de precios. “Todo ha subido y el gobierno no hace nada”, se quejó Ayala.

El sindicato de maestros convocó a una protesta a nivel nacional pero las más representativas se desarrollaron en la región oriental de Santa Cruz y la amazónica de Beni. Los maestros dijeron que salieron a las calles en defensa de la educación pública y la protección de la carrera docente ante una posible reforma educativa.

"No es momento de protesta, es momento de propuesta”, dijo el ministro de Educación, Erick Sanjinés, en sus redes sociales, e invitó a la dirigencia a un diálogo. A su vez, negó que se vaya a realizar una reforma educativa sin un consenso.

El sector magisterial público está compuesto por unos 178.000 maestros, según el censo de población de 2024.

Este gremio protagonizó entre mayo y junio junto a otros sindicatos obreros, campesinos y afines al expresidente Evo Morales protestas con bloqueos que afectaron principalmente a las ciudades de La Paz y su vecina El Alto, dejándolas con pocos alimentos, oxígeno medicinal y combustible, lo que llevó al gobierno a decretar el estado de excepción para contenerlas.

FUENTE: AP

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