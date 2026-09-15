Maestros marchan contra políticas económicas del gobierno pese a regir estado de excepción

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Una maestra sostiene una olla vacía durante una protesta antigubernamental en La Paz, Bolivia, el martes 15 de septiembre de 2026. (Foto AP/Juan Karita) AP

Los maestros fueron escoltados por la policía mientras se desplazaban por el centro de La Paz exigiendo al gobierno medidas para afrontar la crisis económica y el alza del costo de vida en el país andino.

Mostrando una olla vacía, la maestra Miriam Ayala, representante de los educadores urbanos, dijo a la prensa que las medidas que impuso el gobierno, como la subida del precio del diésel y el tipo de cambio del dólar flotante que ha aumentado el valor de la moneda estadounidense frente al boliviano, han generado una subida de precios. “Todo ha subido y el gobierno no hace nada”, se quejó Ayala.

El sindicato de maestros convocó a una protesta a nivel nacional pero las más representativas se desarrollaron en la región oriental de Santa Cruz y la amazónica de Beni. Los maestros dijeron que salieron a las calles en defensa de la educación pública y la protección de la carrera docente ante una posible reforma educativa.

"No es momento de protesta, es momento de propuesta”, dijo el ministro de Educación, Erick Sanjinés, en sus redes sociales, e invitó a la dirigencia a un diálogo. A su vez, negó que se vaya a realizar una reforma educativa sin un consenso.

El sector magisterial público está compuesto por unos 178.000 maestros, según el censo de población de 2024.

Este gremio protagonizó entre mayo y junio junto a otros sindicatos obreros, campesinos y afines al expresidente Evo Morales protestas con bloqueos que afectaron principalmente a las ciudades de La Paz y su vecina El Alto, dejándolas con pocos alimentos, oxígeno medicinal y combustible, lo que llevó al gobierno a decretar el estado de excepción para contenerlas.

FUENTE: AP

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