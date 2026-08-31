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Machado conecta 4 hits, King poncha a 6 en 6 innings y Padres vencen 5-0 a Rojos

CINCINNATI (AP) — Manny Machado conectó cuatro hits, Michael King ponchó a seis en seis entradas y los Padres de San Diego derrotaron la noche del lunes por 5-0 a los Rojos de Cincinnati .

El lanzador de los Padres de San Diego, Michael King, realiza un lanzamiento durante la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Rojos de Cincinnati, en Cincinnati, el lunes 31 de agosto de 2026. (Foto AP/Carolyn Kaster)
El lanzador de los Padres de San Diego, Michael King, realiza un lanzamiento durante la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Rojos de Cincinnati, en Cincinnati, el lunes 31 de agosto de 2026. (Foto AP/Carolyn Kaster) AP

San Diego se recuperó de una barrida de tres juegos en Tampa Bay y se colocó empatado con Arizona por el tercer puesto de comodín de la Liga Nacional. Arizona recibe a Filadelfia más tarde el lunes.

King (9-9) logró su quinta apertura de calidad consecutiva, al permitir cuatro hits y otorgar tres bases por bolas. El último lanzador de los Padres en registrar cinco o más actuaciones de calidad consecutivas fue Matt Waldron, del 28 de mayo al 24 de junio de 2024.

Machado conectó un doble y tres sencillos en su primer juego de cuatro hits desde el 27 de julio de 2025.

Ty France conectó un sencillo que llevó al dominicano Fernando Tatis Jr. al plato en la séptima para completar la anotación.

Kyle Hart lanzó dos entradas sin permitir carreras y ponchó a cuatro, y el dominicano Wandy Peralta ponchó a uno en la novena para completar la blanqueada.

Brady Singer (5-13) permitió cuatro carreras con 10 hits y ponchó a cinco en 4 1/3 entradas.

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