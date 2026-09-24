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Machado castiga a los Dodgers y los Padres toman en solitario el primer comodín

LOS ÁNGELES (AP) — Manny Machado conectó un jonrón e impulsó tres carreras mientras los Padres de San Diego vencieron 5-1 a los Dodgers de Los Ángeles la noche del miércoles para quedarse en solitario con el primer puesto en la clasificación de comodines de la Liga Nacional.

Fernando Tatis Jr., izquierda, observa la decisión del umpire después de anotar con un elevado de sacrificio de Manny Machado después de que el receptor de los Dodgers de Los Ángeles, Will Smith, no lo pudiera retirar en la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el miércoles 23 de septiembre de 2026, en Los Ángeles. (AP Foto/Mark J. Terrill)
Fernando Tatis Jr., izquierda, observa la decisión del umpire después de anotar con un elevado de sacrificio de Manny Machado después de que el receptor de los Dodgers de Los Ángeles, Will Smith, no lo pudiera retirar en la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el miércoles 23 de septiembre de 2026, en Los Ángeles. (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

La derrota puso fin a la racha de 11 victorias consecutivas en casa de los campeones del Oeste de la Liga Nacional y evitó que los Dodgers (97-61) aseguraran al menos el puesto número 2 en la Liga Nacional y el pase directo de la primera ronda de los playoffs. Para conseguirlo, todavía necesitan una victoria o una derrota de Atlanta.

Los Padres (88-70) no pudieron asegurar su tercera clasificación consecutiva a los playoffs, récord de la franquicia, cuando Arizona venció 5-3 a Colorado. Pero solo necesitan una victoria o una derrota de los Diamondbacks para sellar su boleto a la postemporada.

San Diego aventaja por un juego a Chicago (87-71) y Filadelfia (87-71) por el primer comodín de la Liga Nacional, un puesto que daría ventaja de local durante toda una serie al mejor de tres.

En su regreso desde la lista de lesionados, Shohei Ohtani se fue de 4-1 con un sencillo, una base por bolas y dos ponches para Los Ángeles. Se ponchó tirándole con las bases llenas para terminar la cuarta entrada. Su batazo largo al jardín central fue atrapado cerca de la barda para abrir la octava.

El abridor de los Dodgers, Yoshinobu Yamamoto (14-9), retiró a nueve de sus primeros 10 bateadores antes de que los Padres le hicieran daño en la cuarta y quinta entradas, en su última apertura de la temporada regular.

Bradgley Rodriguez (4-3) se llevó la victoria con dos entradas de relevo sin permitir carreras. ___

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