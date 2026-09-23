Lyonnes golea al modesto Servette 8-0 en la Liga de Campeones femenina

Melchie Dumornay del Lyon celebra tras anotar en el encuentro ante el Servette en la Liga de Campeones femenina el miércoles 23 de septiembre del 2026. (Martial Trezzini/Keystone via AP) AP

La clase del Lyon quedó ejemplificada en una asistencia de tacón de la adolescente estadounidense Lily Yohannes para que Marie-Antoinette Katoto rematara y completara su triplete a los 47 minutos. Y en el delicado globo de la estrella haitiana Melchie Dumornay desde cerca del punto de penal para superar a la guardameta Jacintha Weimar en el tiempo añadido de la primera parte.

El Lyon perdió la final en mayo ante el Barcelona, que recibía al Paris FC más tarde.

En Bélgica, la suplente de la Roma Marta Pandini falló un penal ya avanzado el tiempo añadido en el empate 0-0 en casa del OH Leuven. El disparo desde los once metros de Pandini dio en el poste y salió rechazado.

El Chelsea recibe al debutante Austria Vienna en el otro partido tardío.

El Servette dominó para ganar la liga de Suiza la temporada pasada, venció a tres rivales en las rondas de clasificación para llegar a la Liga de Campeones cinco años después de que disputó la competencia por última vez.

Aun así, el Lyon apenas se vio exigido mientras avanzaba con comodidad hacia la victoria tras un autogol a los ocho minutos de Laia Ballesté, presionada por Dumornay, al desviar a su propia portería un centro de Salma Paralluelo.

Katoto anotó sus dos primeros goles con remates colocados con precisión al 28 y 40. Una segunda jugadora del Servette, Magdalena Sobal, marcó en propia puerta tras un desordenado forcejeo en un saque de esquina a los 68 minutos.

Segunda temporada con el formato de liga de 18 equipos

La Liga de Campeones femenina está en su segunda temporada con el formato de 18 equipos, con una liga de clasificación única disputada a lo largo de seis jornadas.

Los equipos que queden entre los primeros cuatro el 16 de diciembre avanzan directamente a los cuartos de final, que comienzan en marzo. Los equipos ubicados del quinto al duodécimo puesto entran en una ronda de playoffs a doble partido en febrero.

La final se llevará a cabo en mayo en el estadio nacional de Polonia, en Varsovia.

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FUENTE: AP