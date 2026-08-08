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Lukes pega jonrón en la 11ma; Scherzer es el 10mo en ponches y Azulejos ganan 7-5 a Filis

FILADELFIA (AP) — Nathan Lukes conectó un jonrón de dos carreras en la 11.ª entrada y los Azulejos de Toronto derrotaron el sábado 7-5 a los Filis de Filadelfia.

Max Sherzer, lanzador de los Azulejos de Toronto, reacciona tras recetar un ponche al dominicano Brayan de la Cruz, de los Filis de Filadelfia, el sábado 8 de agosto de 2026 (AP Foto/Derik Hamilton)
Max Sherzer, lanzador de los Azulejos de Toronto, reacciona tras recetar un ponche al dominicano Brayan de la Cruz, de los Filis de Filadelfia, el sábado 8 de agosto de 2026 (AP Foto/Derik Hamilton) AP
Max Scherzer, lanzador de los Azulejos de Toronto, reacciona tras recetar un ponche al dominicano Brayan de la Cruz, de los Filis de Filadelfia, el sábado 8 de agosto de 2026 (AP Foto/Derik Hamilton)
Max Scherzer, lanzador de los Azulejos de Toronto, reacciona tras recetar un ponche al dominicano Brayan de la Cruz, de los Filis de Filadelfia, el sábado 8 de agosto de 2026 (AP Foto/Derik Hamilton) AP

Max Scherzer abrió por Toronto y ascendió al 10.º puesto histórico en ponches con 3.516, al superar al miembro del Salón de la Fama Walter Johnson (3.515). Es el segundo mejor en la lista entre los lanzadores activos, detrás de Justin Verlander (3.554).

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. pegó un jonrón y remolcó dos carreras por los Azulejos, que buscarán barrer la serie de tres juegos este domingo.

Scherzer permitió dos carreras con cinco hits y abanicó a cuatro. Ponchó a Kyle Schwarber para abrir la sexta y así rebasar a Johnson, antes de permitir jonrones consecutivos de Trea Turner y Bryce Harper que empataron el juego a 2 y pusieron fin a la noche del derecho.

Cuando había dos outs, Lukes envió un sweeper de Chase Shugart (2-1), con cuenta de 3-2, a las gradas del jardín derecho para las carreras de la victoria.

Louis Varland (5-4) permitió carrera en la octava y la novena, y el cubano Lázaro Estrada lanzó una 11.ª sin carreras para su primer salvamento.

El abridor de los Phillies, Aaron Nola, registró el ponche número 2.000 de su carrera, pero salió con una contusión en la rodilla derecha después de que un fuerte lineazo del dominicano Jesús Sánchez en el comienzo de la sexta entrada golpeó la pierna del derecho. Las radiografías descartaron fracturas.

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