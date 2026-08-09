Los Rays vencen 4-1 a los Marineros y completan una barrida de 3 juegos

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Ian Seymour, abridor de los Rays de Tampa Bay, trabaja en la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Marineros de Seattle, el domingo 9 de agosto de 2026, en Seattle. (AP Foto/Stephen Brashear) AP

Seymour se asentó tras una accidentada primera entrada. Taylor Ward abrió el juego con un triple y anotó con el sencillo de Cole Young para darle a Seattle una ventaja de 1-0. Dominic Canzone también conectó un sencillo en el episodio.

Seymour (9-3) permitió apenas dos hits el resto del camino y terminó con dos bases por bolas y siete ponches. Steven Matz lanzó la novena para conseguir su primer salvamento de la temporada.

El bateador designado de los Rays, Yandy Díaz —quien, al igual que Chandler Simpson, conectó cuatro imparables—, empató el partido a una carrera en la cuarta entrada con un sencillo productor que llevó a Mullins al plato.

Mullins puso al frente a los Rays con un sencillo ante el abridor de los Marineros, Emerson Hancock, en la quinta, que remolcó al dominicano Junior Caminero. Tampa Bay terminó con 14 imparables.

Hancock (6-7) permitió dos carreras con nueve hits en 4 2/3 entradas.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP