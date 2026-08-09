americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Los Rays vencen 4-1 a los Marineros y completan una barrida de 3 juegos

SEATTLE (AP) — El sencillo impulsor de Cedric Mullins en la quinta entrada puso a Tampa Bay por delante e Ian Seymour lanzó seis innings permitiendo una carrera, mientras los Rays vencieron 4-1 a los Marineros de Seattle el domingo para completar una barrida de tres juegos en la serie.

Ian Seymour, abridor de los Rays de Tampa Bay, trabaja en la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Marineros de Seattle, el domingo 9 de agosto de 2026, en Seattle. (AP Foto/Stephen Brashear)
Ian Seymour, abridor de los Rays de Tampa Bay, trabaja en la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Marineros de Seattle, el domingo 9 de agosto de 2026, en Seattle. (AP Foto/Stephen Brashear) AP

Seymour se asentó tras una accidentada primera entrada. Taylor Ward abrió el juego con un triple y anotó con el sencillo de Cole Young para darle a Seattle una ventaja de 1-0. Dominic Canzone también conectó un sencillo en el episodio.

Seymour (9-3) permitió apenas dos hits el resto del camino y terminó con dos bases por bolas y siete ponches. Steven Matz lanzó la novena para conseguir su primer salvamento de la temporada.

El bateador designado de los Rays, Yandy Díaz —quien, al igual que Chandler Simpson, conectó cuatro imparables—, empató el partido a una carrera en la cuarta entrada con un sencillo productor que llevó a Mullins al plato.

Mullins puso al frente a los Rays con un sencillo ante el abridor de los Marineros, Emerson Hancock, en la quinta, que remolcó al dominicano Junior Caminero. Tampa Bay terminó con 14 imparables.

Hancock (6-7) permitió dos carreras con nueve hits en 4 2/3 entradas.

___

Deja tu comentario

Destacados del día

Hombre de Miami se declara culpable de amenazar de muerte a Marco Rubio y otros funcionarios de EEUU

Hombre de Miami se declara culpable de amenazar de muerte a Marco Rubio y otros funcionarios de EEUU

La CIA pone la lupa sobre el dinero de la élite cubana: rastreará negocios, activos y flujos financieros opacos

La CIA pone la lupa sobre el dinero de la élite cubana: rastreará negocios, activos y flujos financieros opacos

Díaz-Canel acusa a la CIA de lanzar una guerra psicológica contra Cuba y arremete contra Marco Rubio

Díaz-Canel acusa a la CIA de lanzar una "guerra psicológica" contra Cuba y arremete contra Marco Rubio

Modelo de OnlyFans Courtney Clenney acepta culpabilidad por muerte de su novio y recibe seis años de prisión

Modelo de OnlyFans Courtney Clenney acepta culpabilidad por muerte de su novio y recibe seis años de prisión

Cubano de Hialeah es arrestado en Miami acusado de robar 142 aguacates valorados en más de $850

Cubano de Hialeah es arrestado en Miami acusado de robar 142 aguacates valorados en más de $850

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter