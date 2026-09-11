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Los precios del diésel alcanzan máximos récord en mal momento para agricultores de EEUU

FOREST CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — El precio del diésel está alcanzando máximos históricos justo cuando muchos agricultores de Estados Unidos lo necesitan para mover cosechadoras, tractores y otros equipos con los que recolectan dos de los mayores productos básicos del país: la soya y el maíz.

El agricultor Jason Kurtz cosecha maíz el martes 8 de septiembre de 2026, cerca de Forest City, Missouri. (AP Foto/Nick Ingram)
El agricultor Jason Kurtz cosecha maíz el martes 8 de septiembre de 2026, cerca de Forest City, Missouri. (AP Foto/Nick Ingram) AP

El alza se suma a un año ya difícil para los agricultores, que también afrontaron mayores costos de fertilizantes, semillas y equipos.

El diésel alcanzó un precio récord en Estados Unidos el 4 de septiembre, al dispararse por primera vez a un promedio de 5,85 dólares por galón (1,54 dólares por litro), mientras la guerra de Estados Unidos contra Irán alteraba el flujo mundial de combustible. Desde entonces ha subido aún más: el viernes se vendía a un precio promedio de 6,05 dólares por galón (1,59 dólares por litro), según la asociación automovilística AAA.

“Esos precios duelen”, afirmó Paul Mitchell, profesor de economía agrícola y aplicada en la Universidad de Wisconsin-Madison. “Y no se trata sólo de la cosecha. Es el transporte de todo: mover el grano o el ensilaje del campo a la granja y luego de la granja a donde sea que lo estén vendiendo”.

Jason Kurtz, un productor de maíz y soya cerca de Forest City, Missouri, comentó que este año estaba pagando el doble por el diésel. Su cosechadora consume 200 galones (760 litros) de combustible al día; esperaba usarla durante 30 días. También necesitaba diésel para un tractor y camiones.

“Tenemos que cosechar”, dijo el martes en una entrevista en su granja, a unos 145 kilómetros (90 millas) de Kansas City. “Tenemos que hacer funcionar las máquinas. Tenemos que usar el diésel, así que eso recorta nuestras ganancias”.

Kurtz, de 49 años, señaló que sus finanzas ya estaban “ajustadas” este año después de que también tuvo que pagar más por fertilizantes y productos químicos.

Los precios del diésel en Estados Unidos son ahora un 60% más altos que antes de que Estados Unidos e Israel iniciaran su guerra contra Irán a finales de febrero, cuando el promedio nacional era de unos 3,76 dólares por galón (99 centavos por litro), según AAA. Los precios subieron rápidamente a medida que el costo del petróleo crudo —el principal ingrediente del diésel, así como de la gasolina— se disparó en medio de interrupciones del tráfico de buques petroleros en el estrecho de Ormuz debido a la guerra.

“Las granjas que están cortas de efectivo son las que más tienen que averiguar qué recortar para que esto funcione”, manifestó Mitchell. “Hay muchas granjas que están enfrentando eso”.

Kurtz, quien votó por el presidente Donald Trump, indicó que planeaba posponer parte del trabajo en la granja hasta más adelante, cuando esperaba que bajaran los precios del diésel.

“Esa es una de las cosas buenas de la agricultura”, expresó. “Mañana será diferente”.

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Thanawala informó desde Atlanta.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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