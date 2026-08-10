Los muertos por inundaciones en la región india de Assam llegan a 100

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Un ciclista espera a cruzar en la calle en Chennai, India, el domingo 9 de agosto de 2026. (AP Foto/Mahesh Kumar A.) AP

Varios ríos seguían por encima de los niveles de peligro, lo que aumenta el riesgo de nuevas inundaciones en zonas vulnerables, indicó la Autoridad Estatal de Gestión de Desastres de Assam. Días de intensas lluvias monzónicas han provocado que ríos, incluido el Brahmaputra, se desborden e inunden comunidades, además de interrumpir medios de vida y dañar infraestructura.

El río, uno de los más grandes de Asia, que nace en la región tibetana de China y recorre unos 900 kilómetros (560 millas) a través de Assam, inundó aldeas, arrasó viviendas y obligó a casi 300.000 personas a trasladarse a campamentos de ayuda administrados por el gobierno, señalaron funcionarios.

Las inundaciones, que comenzaron el mes pasado, desplazaron a más de 700.000 personas y sumergieron vastas extensiones de tierras agrícolas, además de dañar carreteras y otra infraestructura local. Aunque muchos residentes han empezado a regresar a sus hogares a medida que las aguas retroceden, al menos 49.000 habitantes afectados por las inundaciones siguen alojados en 125 campamentos de ayuda y centros de distribución de asistencia, según funcionarios.

Las autoridades continuaban con las labores de asistencia y monitoreo mientras evaluaban el alcance de los daños y las necesidades de las poblaciones afectadas.

Las inundaciones también causaron estragos entre el ganado, lo que asestó un golpe a las comunidades rurales y aumentó la preocupación por brotes de enfermedades. A medida que las aguas retrocedían en algunas zonas, muchas familias regresaron a viviendas cubiertas por gruesas capas de limo, lo que complicaba la recuperación.

"Hemos ordenado a los funcionarios que completen la evaluación de daños lo antes posible para que el gobierno pueda brindar asistencia financiera para su rehabilitación", indicó el ministro de Agricultura e Irrigación de Assam, Pijush Hazarika, tras una reunión de revisión. Agregó que a unas 500.000 personas afectadas ya se les pagó una compensación monetaria provisional.

La temporada anual de monzones suele provocar inundaciones en Assam, donde los ríos crecidos anegan grandes áreas y desplazan a miles de residentes cada año. Expertos señalan que el cambio climático causado por el ser humano está intensificando los monzones del sur de Asia, que tradicionalmente se extienden de junio a septiembre y nuevamente de octubre a diciembre. Las lluvias, antes previsibles, ahora llegan en ráfagas erráticas que descargan cantidades extremas de agua en periodos cortos, seguidas de intervalos secos. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP