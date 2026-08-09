americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Los Mets arrollan 11-1 a los Piratas con el poder de Bichette y Robert Jr. y el brazo de Manaea

PITTSBURGH (AP) — Bo Bichette se fue de 5-5 con un doble productor de tres carreras y anotó tres veces, Luis Robert Jr. conectó un jonrón e impulsó cuatro, y los Mets de Nueva York arrollaron 11-1 a los Piratas de Pittsburgh el domingo.

Luis Robert Jr. (88), de los Mets de Nueva York, es recibido en el plato por Bo Bichette (19) mientras se enfila al dugout después de batear un jonrón de dos carreras frente al lanzador de los Piratas de Pittsburgh, Jared Jones, durante la tercera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el domingo 9 de agosto de 2026, en Pittsburgh. (AP Foto/Gene J. Puskar)
Luis Robert Jr. (88), de los Mets de Nueva York, es recibido en el plato por Bo Bichette (19) mientras se enfila al dugout después de batear un jonrón de dos carreras frente al lanzador de los Piratas de Pittsburgh, Jared Jones, durante la tercera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el domingo 9 de agosto de 2026, en Pittsburgh. (AP Foto/Gene J. Puskar) AP

Sean Manaea lanzó siete sólidas entradas y ponchó a 11, la mayor cifra de un abridor de Nueva York esta temporada. Francisco Álvarez también se voló la barda y Jared Young pegó tres imparables por los Mets, últimos en la clasificación, que mejoraron a 5-1 en una gira de nueve juegos tras una importante venta de jugadores antes de la fecha límite de cambios del lunes pasado.

Tras una derrota 9-0 la noche del sábado, Nueva York le dio la vuelta a la situación y superó a Pittsburgh en hits 15-4. Bichette conectó un doble con las bases llenas en la cuarta entrada que amplió la ventaja a 8-1. El cubano Robert disparó un cuadrangular de dos carreras en la tercera, y el venezolano Álvarez abrió la quinta con un vuelacercas.

Manaea (4-5) permitió únicamente el jonrón de Jake Mangum en la tercera. El corpulento zurdo concedió tres imparables y no dio bases por bolas.

Jack Weisenburger, recién ascendido desde Triple-A Syracuse, lanzó dos entradas sin permitir carreras en su debut en las Grandes Ligas para cerrar el juego.

El abridor de los Piratas, Jared Jones (2-4), fue castigado con ocho carreras y seis hits en poco más de tres entradas. Dio tres bases por bolas y golpeó a dos bateadores con lanzamientos, mientras Pittsburgh perdió por quinta vez en seis juegos.

___

Deja tu comentario

Destacados del día

Hombre de Miami se declara culpable de amenazar de muerte a Marco Rubio y otros funcionarios de EEUU

Hombre de Miami se declara culpable de amenazar de muerte a Marco Rubio y otros funcionarios de EEUU

La CIA pone la lupa sobre el dinero de la élite cubana: rastreará negocios, activos y flujos financieros opacos

La CIA pone la lupa sobre el dinero de la élite cubana: rastreará negocios, activos y flujos financieros opacos

Díaz-Canel acusa a la CIA de lanzar una guerra psicológica contra Cuba y arremete contra Marco Rubio

Díaz-Canel acusa a la CIA de lanzar una "guerra psicológica" contra Cuba y arremete contra Marco Rubio

Modelo de OnlyFans Courtney Clenney acepta culpabilidad por muerte de su novio y recibe seis años de prisión

Modelo de OnlyFans Courtney Clenney acepta culpabilidad por muerte de su novio y recibe seis años de prisión

Cubano de Hialeah es arrestado en Miami acusado de robar 142 aguacates valorados en más de $850

Cubano de Hialeah es arrestado en Miami acusado de robar 142 aguacates valorados en más de $850

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter