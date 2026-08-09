Los Mets arrollan 11-1 a los Piratas con el poder de Bichette y Robert Jr. y el brazo de Manaea

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Luis Robert Jr. (88), de los Mets de Nueva York, es recibido en el plato por Bo Bichette (19) mientras se enfila al dugout después de batear un jonrón de dos carreras frente al lanzador de los Piratas de Pittsburgh, Jared Jones, durante la tercera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el domingo 9 de agosto de 2026, en Pittsburgh. (AP Foto/Gene J. Puskar) AP

Sean Manaea lanzó siete sólidas entradas y ponchó a 11, la mayor cifra de un abridor de Nueva York esta temporada. Francisco Álvarez también se voló la barda y Jared Young pegó tres imparables por los Mets, últimos en la clasificación, que mejoraron a 5-1 en una gira de nueve juegos tras una importante venta de jugadores antes de la fecha límite de cambios del lunes pasado.

Tras una derrota 9-0 la noche del sábado, Nueva York le dio la vuelta a la situación y superó a Pittsburgh en hits 15-4. Bichette conectó un doble con las bases llenas en la cuarta entrada que amplió la ventaja a 8-1. El cubano Robert disparó un cuadrangular de dos carreras en la tercera, y el venezolano Álvarez abrió la quinta con un vuelacercas.

Manaea (4-5) permitió únicamente el jonrón de Jake Mangum en la tercera. El corpulento zurdo concedió tres imparables y no dio bases por bolas.

Jack Weisenburger, recién ascendido desde Triple-A Syracuse, lanzó dos entradas sin permitir carreras en su debut en las Grandes Ligas para cerrar el juego.

El abridor de los Piratas, Jared Jones (2-4), fue castigado con ocho carreras y seis hits en poco más de tres entradas. Dio tres bases por bolas y golpeó a dos bateadores con lanzamientos, mientras Pittsburgh perdió por quinta vez en seis juegos.

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