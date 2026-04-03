Los Medias Rojas vencen 5-2 a los Padres y rompen una racha de cinco derrotas

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Marcelo Mayer, derecha, de los Medias Rojas de Boston, celebra con Wilyer Abreu (52) después de batear un jonrón de dos carreras frente a los Padres de San Diego durante la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas en el partido inaugural en Fenway Park, el viernes 3 de abril de 2026, en Boston. (AP Foto/Charles Krupa) AP

Caleb Durbin añadió un sencillo impulsor en la cuarta entrada para poner fin a un inicio de temporada de 0 de 19, mientras Boston evitó su primer arranque de 1-5 desde 2019. La línea de Durbin al jardín central cortó una racha general sin imparables de 34 apariciones al plato, que se remontaba al 22 de septiembre de 2025, cuando todavía estaba con Milwaukee.

Sonny Gray (1-0), de Boston, se acreditó la victoria al lanzar seis entradas y permitir dos carreras con cuatro hits. El cubano Aroldis Chapman otorgó una base por bolas en la novena, pero consiguió su segundo salvamento.

El batazo de 423 pies de Contreras ante el abridor de los Padres Michael King (0-1) —su primero desde que fue traspasado por San Luis en la temporada baja— superó el Monstruo Verde para romper el empate 2-2. Más tarde, con dos outs, Mayer, de ascendencia mecicana, conectó su primer jonrón de la temporada ante el relevista dominicano Wandy Peralta; la pelota pasó apenas por encima de la barda del jardín derecho y cayó en el bullpen.

King trabajó 5 2/3 entradas, en las que permitió cuatro carreras con siete hits y ponchó a cinco.

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FUENTE: AP