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Los Medias Blancas adquieren a Tommy Pham y Jake Cave en canjes por efectivo

HOUSTON (AP) — Los Medias Blancas adquirieron a los jardineros Tommy Pham, procedente de los Filis, y Jake Cave, de los Rays, en canjes por consideraciones en efectivo el lunes.

Pham, de 38 años, firmó con los Filis en junio y bateó para .250 con tres jonrones y 25 carreras impulsadas en Triple-A Lehigh Valley. Su paso por la organización se produjo después de que firmara un contrato de ligas menores con los Orioles en mayo y fuera dejado en libertad aproximadamente un mes después.

El veterano de 13 años de trayectoria comenzó esta temporada con los Mets antes de ser designado para asignación tras irse de 13-0 con siete ponches.

“Estoy muy entusiasmado con la llegada de Tommy Pham. Si lo miras en términos generales, nuestra necesidad de un bateador derecho contra el pitcheo de zurdos es algo que nos entusiasma mucho. Y luego está la persona, el compañero de equipo, la intensidad que aporta, un poco quién es como jugador completo; creo que va a tener un impacto realmente grande aquí”, manifestó el mánager Will Venable.

A ambos jugadores se les permitió ser traspasados después de la fecha límite del 3 de agosto porque ninguno de los dos estaba en el roster de 40. Serán elegibles para la postemporada porque se unieron al club antes de que las nóminas se amplíen el martes.

Pham, quien pasó parte de la temporada 2024 con los Medias Blancas, tiene promedio de por vida de .256, con 149 cuadrangulares y 522 carreras impulsadas.

Cave bateó para .245 en 36 juegos con Triple-A Durham después de incorporarse a los Rays con un contrato de ligas menores en junio. Jugó en la Liga Mexicana esta temporada antes de firmar con los Rays.

El jugador de 33 años tiene promedio de por vida de .251, con 45 jonrones y 176 carreras impulsadas en siete temporadas de Grandes Ligas. Su última participación en las mayores fue en 2024 y la temporada pasada jugó en Corea del Sur.

“Es otro tipo con muchísima experiencia que nos entusiasma sumar a la organización. Cómo se verá su oportunidad con nosotros aquí arriba en el futuro no puedo decírtelo, realmente no lo sé, pero nos entusiasma incorporarlo a la organización”, comentó Venable.

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Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP

FUENTE: AP

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