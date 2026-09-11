Los Jets frenan su carrusel de pateadores: Jason Sanders será el kicker en Tennessee

El pateador de los Jets de Nueva York Jason Sanders patea un gol de campo en el encuentro de pretemporada ante los Steelers de Pittsburgh el viernes 21 de agosto del 2026. (AP Foto/Gene J. Puskar) AP

El entrenador Aaron Glenn anunció el viernes que Sanders será el pateador de los Jets para el partido inaugural de la temporada en Tennessee el domingo en lugar de Blake Grupe, quien actualmente está en el roster activo, en una sorpresiva decisión.

Grupe fue reclamado de waivers procedente de Indianapolis el 31 de agosto. Sanders está en el equipo de prácticas y será ascendido el sábado o firmado al roster activo. Ambos competían por el puesto para la Semana 1.

“Jason pateará esta semana”, afirmó Glenn. “Ha tenido la mayoría de las repeticiones. La cuestión es que, con Grupe, quiero asegurarme de que tenga una oportunidad sólida. Recién llegó la semana pasada”.

Glenn agregó que Grupe no había trabajado mucho con el long snapper Thomas Hennessy ni con el punter Austin McNamara, quien es el sujetador en los goles de campo.

“Quiero asegurarme de darle la oportunidad adecuada para la competencia”, manifestó Glenn sobre Grupe. “Quiero dejar que esto se desarrolle, pero Jason pateará esta semana”.

Sanders fue reclamado de waivers procedente de los Giants en junio y compitió contra Cade York durante todo el campamento de entrenamiento. Tanto Sanders como York tuvieron altibajos durante el verano, pero Sanders pareció haber ganado la competencia cuando York fue cortado el 25 de agosto. Sin embargo, después de ir 2 de 2 en goles de campo y convertir sus dos puntos extra en los primeros dos partidos de pretemporada, Sanders falló desviado a la izquierda un punto extra y se quedó corto en un intento de gol de campo de 54 yardas en el cierre de la pretemporada contra los Giants.

Los Jets reclamaron a Grupe después de que los Colts lo cortaran cuando Spencer Shrader ganó la competencia de Indianapolis.

Luego Sanders fue dado de baja y más tarde volvió a firmar con el equipo de prácticas. Pasó ocho temporadas con Miami y se consolidó como uno de los pateadores más consistentes de la NFL, pero se perdió toda la temporada pasada por una lesión en la cadera.

“Confianza y consistencia”, dijo el jueves el coordinador de equipos especiales Chris Banjo cuando le preguntaron qué busca de Sanders y Grupe. “Obviamente, están compitiendo, pero sobre todo el aspecto de la consistencia en todo lo que les estamos pidiendo que hagan”.

Los Jets han pasado la temporada baja buscando un reemplazo para Nick Folk, quien firmó con Atlanta en marzo como agente libre. Además de Sanders, Grupe y York, New York también tuvo en el roster en algún momento esta primavera y verano a Lenny Krieg, Younghoe Koo y Will Ferrin. Los Jets también realizaron recientemente pruebas a los agentes libres Justin Tucker, Michael Badgley y Joshua Karty.

Veteranos Tim Patrick y Joseph Ossai descartados por lesiones Glenn indicó que el receptor abierto Tim Patrick (ingle) y el edge rusher Joseph Ossai (pie) no jugarán contra los Titans mientras continúan recuperándose de sus lesiones.

Patrick apareció en el reporte de lesionados esta semana, mientras que Ossai se lesionó en el partido de pretemporada contra los Giants. Glenn señaló que Ossai, quien se rompió la fascia plantar en uno de sus pies, está “cada vez mejor” y podría volver a entrenar la próxima semana.

El corredor/devolvedor de patadas Kene Nwangwu (espalda) y el cornerback novato D'Angelo Ponds (pantorrilla) son duda para el partido.

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FUENTE: AP