Los centenarios en Japón superan los 100.000 por primera vez

Varias personas mayores descansan a la sombra de un árbol en Tokio, el 14 de septiembre de 2014. (AP Foto/Shizuo Kambayashi, archivo) AP

Las estadísticas del Ministerio de Salud y Bienestar, publicadas el martes, muestran que en Japón hay ahora 107.677 centenarios, 7.914 más que el año pasado, y que por primera vez se rebasó la marca de los 100.000. Casi el 88% son mujeres.

Fuyo Kishimoto, residente en Kioto, fue reconocida recientemente como la mujer japonesa de más edad, con 114 años. El hombre más mayor del país es Hikaru Kato, de 112 años, de Kumamoto, en el sur.

Las cifras se difundieron para conmemorar el Día del Respeto a los Mayores el 15 de septiembre, cuando el gobierno rinde homenaje a los centenarios sanos y activos con una carta de la primera ministra, Sanae Takaichi, y una copa de sake de plata.

“Me complace mucho que muchas personas estén viviendo vidas largas, saludables y activas”, dijo el ministro de Salud, Kenichiro Ueno, a reporteros el martes, citando los avances en la tecnología médica, un estilo de vida saludable y la dieta como factores que contribuyen a la longevidad.

Ueno destacó la importancia de mantener un sistema de seguridad social sostenible a medida que la población continúa envejeciendo y disminuyendo.

El Instituto Nacional de Investigación sobre Población y Seguridad Social hizo públicos la semana pasada los resultados de una encuesta que indica que más del 20% de los hombres y las mujeres solteros de entre 18 y 34 años no tiene intención de casarse, y que casi la mitad afirmó que no ve ningún beneficio en el matrimonio.

Ueno reconoció que entre las razones de la reticencia al matrimonio entre los jóvenes figuran los altos costos de criar y educar a los hijos, así como la carga mental y física que recae sobre los padres que trabajan. Afirmó que el gobierno seguirá atendiendo sus preocupaciones e intentará revertir los problemas relacionados con el envejecimiento de la población japonesa y la disminución de los nacimientos.

El drástico descenso demográfico de Japón es inevitable, afirman los expertos, señalando que la tasa total de fecundidad del país bajó a un mínimo histórico de 1,14 en 2025, muy por debajo de los 2,1 hijos que necesitaría tener cada mujer japonesa para mantener la población actual.

De acuerdo con el censo de 2020, el país tenía un total de 126 millones de habitantes, de los cuales casi el 30% superaba los 65 años. Los expertos estiman que habrá una disminución a 87 millones para 2070, con casi el 40% de la población de 65 años o más, según el instituto nacional.

Cuando comenzaron las encuestas sobre centenarios, en 1963, en el país había 153 personas por encima del umbral de los 100 años. Se superaron las 1.000 en 1981 y se rebasaron las 10.000 en 1998, de acuerdo con el Ministerio de Salud y Bienestar.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP