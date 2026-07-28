Los casos de ébola en República Democrática del Congo superan los 3.200 y se acercan al récord

Una hoguera arde durante una protesta de trabajadores de salud y primera línea ante el Centro de Tratamiento de Ébola de Elikya en Bunia, República Democrática del Congo, el sábado 25 de julio de 2026. (AP Foto/Constant Same Bagalwa) AP

Datos del Ministerio de Salud congoleño mostraron que 1.437 pacientes han muerto de los 3.262 casos, en lo que, según han señalado funcionarios, es el brote de ébola más rápido del que se tenga registro, concentrado en la provincia oriental de Ituri.

El brote de 2018-2020 que se registró en Congo y en la vecina Uganda, duró aproximadamente dos años, con más de 3.400 casos reportados, incluidos más de 2.200 fallecimientos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

Sólo el brote de 2014-2016 en África Occidental, considerado el peor de la historia, tuvo un saldo mayor, con 28.000 casos y más de 11.000 muertes.

El brote actual se transmite a gran velocidad en medio de la preocupación de que muchas comunidades en las provincias afectadas sean inalcanzables o hayan sido abandonadas por los equipos de respuesta en los últimos días por motivos de seguridad, tras ataques de residentes enojados y grupos rebeldes.

“El hecho de que, en apenas 10 semanas, hayamos alcanzado casi el mismo número de casos registrado en un brote de casi dos años es alarmante y debería detenernos en seco”, dijo el martes Onesphore Bangenza, jefe del equipo de respuesta de Mercy Corps en Bunia, la capital de Ituri.

“No hay duda de que el virus se está moviendo más rápido de lo que podemos contenerlo”, añadió Bangenza.

El brote en curso, que fue declarado el 15 de mayo, es distinto de la mayoría de los brotes anteriores de ébola porque el virus Bundibugyo responsable no cuenta con vacunas ni tratamientos aprobados.

Los esfuerzos por frenar los contagios se han visto obstaculizados por la violencia rebelde en el este de Congo, así como por trabajadores de la salud en huelga para protestar por el impago de sus salarios.

El brote continúa propagándose más rápido de lo que los funcionarios de salud pueden rastrearlo, pese a una respuesta en expansión. Un desafío clave es que aún no se ha identificado al paciente cero del brote, mientras que el desplazamiento por el conflicto armado y la minería ilegal en la región han dificultado rastrear a miles de personas que han tenido contacto con individuos infectados.

Pese a la desconfianza entre las comunidades y los trabajadores de la salud, observada sobre todo en las primeras etapas del brote, han surgido señales de progreso.

“Nunca más podemos hacer la guerra contra los equipos de ébola", dijo Fabrice Mumbesa, residente de Mongbwalu, un pueblo minero en el centro del brote donde los habitantes previamente incendiaron varios centros de tratamiento. "Hemos perdido a miembros de nuestras familias. Como comunidad, tenemos un interés directo en combatir el ébola para volver a la vida normal”.

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McMakin informó desde Dakar, Senegal.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP