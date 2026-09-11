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Los Cachorros aplastan 12-2 a los Piratas y cortan una racha de 4 derrotas

CHICAGO (AP) — Alex Bregman conectó su 25to jonrón y pegó un doble entre sus tres imparables, Shota Imanaga lanzó seis entradas eficaces y los Cachorros de Chicago apalearon 12-2 a los Piratas de Pittsburgh el viernes para cortar una racha de cuatro derrotas.

Alex Bregman, de los Cachorros de Chicago, corre las bases después de batear un jonrón de dos carreras durante la cuarta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Piratas de Pittsburgh, el viernes 11 de septiembre de 2026, en Chicago. (AP Foto/Melissa Tamez)
Alex Bregman, de los Cachorros de Chicago, corre las bases después de batear un jonrón de dos carreras durante la cuarta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Piratas de Pittsburgh, el viernes 11 de septiembre de 2026, en Chicago. (AP Foto/Melissa Tamez) AP

Seiya Suzuki tuvo tres imparables, incluido un triple impulsado por el viento, anotó tres carreras y remolcó una, mientras los Cachorros terminaron con 16 hits ante tres lanzadores de Pittsburgh y frenaron la racha de cuatro victorias seguidas de los Piratas. Chicago sigue muy por detrás de Milwaukee, líder de la División Central de la Liga Nacional, pero está en posición de pelear por un lugar como comodín.

Michael Busch bateó un doble y remolcó tres carreras, y Carson Kelly pegó un doble que impulsó un par de anotaciones. Todos los titulares de Chicago tuvieron al menos un hit, y cinco terminaron con dos o más.

Bregman se voló la barda en la cuarta entrada, un jonrón de dos carreras ante Khristian Curtis que puso la pizarra 9-1.

Imanaga (10-10) permitió dos carreras con cinco imparables en su segunda apertura sólida consecutiva y se llevó la victoria. El zurdo ponchó a cuatro y dio dos bases por bolas.

Bryan Reynolds conectó un jonrón solitario por Pittsburgh, que llegaba tras haber ganado 9 de 11 para volver a colocarse por encima de .500. El novato Konnor Griffin pegó un triple entre sus dos hits.

El jardinero derecho novato de los Piratas, el dominicano Esmerlyn Valdez, salió del juego en la sexta entrada por molestias en el tendón de la corva izquierda después de correr hacia primera en un rodado para out.

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