Los 800 metros femeninos, en foco mientras Reino Unido acoge el Europeo por 1ra vez

ARCHIVO - La suiza Audrey Werro posa tras ganar los 800 metros femeninos en la reunión atlética Meeting de París de la Liga Wanda de Diamante en París, el 28 de junio de 2026. (Foto AP/Aurelien Morissard, Archivo) AP

La estrella suiza de 22 años, que celebra con un rugido de león, estará en el centro de atención en los campeonatos europeos, donde se espera que se alinee frente a Keely Hodgkinson y Femke Broeders-Bol en los muy esperados 800 metros femeninos.

Hodgkinson, de Gran Bretaña, es la vigente campeona olímpica y la estrella neerlandesa Broeders-Bol ha impresionado en su primer año en los 800 tras cambiar desde los 400 metros con vallas. Mientras tanto, Werro corrió a finales de junio el tercer mejor tiempo femenino de la historia: 1 minuto, 53,80 segundos.

El récord mundial femenino de 800 metros, 1:53.28, lo estableció en 1983 Jarmila Kratochvilova.

“El objetivo es ganar la medalla”, manifestó Werro el domingo en una conferencia de prensa en el Alexander Stadium, antes de los campeonatos europeos de siete días. “No sé si la carrera será rápida o si será una carrera táctica. Ahora no tengo el récord mundial en la cabeza”.

La final es el viernes por la noche.

El mundo de Mondo

El saltador con pértiga sueco Armand “Mondo” Duplantis suena como si se hubiera recuperado por completo de un problema en el muslo que lo obligó a dejar de competir en la reunión de la Liga Diamante de Londres hace poco más de tres semanas.

El bicampeón olímpico vigente le comentó a la BBC que está ansioso por otro récord mundial.

En marzo, Duplantis, nacido en Luisiana, batió el récord mundial por 15.ª vez. Cuando no está rompiendo récords, el cantante ocasional también los está haciendo.

La final masculina de salto con pértiga es el próximo domingo, en la última noche de la competición.

Ingebrigtsen regresa a los 5.000 el lunes

El bicampeón olímpico Jakob Ingebrigtsen está listo para regresar tras una cirugía en el tendón de Aquiles izquierdo cuando se alinee en los 5.000 metros el lunes por la noche. El noruego de 25 años fue operado a inicios de 2026 para limpiar tejido cicatricial en la vaina protectora alrededor del tendón.

Ingebrigtsen no está inscrito en los 1.500 metros. Ha ganado tanto los 1.500 como los 5.000 en los últimos tres campeonatos europeos.

Ingebrigtsen ganó el título olímpico en los 1.500 en los Juegos de Tokio celebrados en 2021. En los Juegos Olímpicos de París 2024, ganó el oro en los 5.000.

La final femenina de 100 metros también es el lunes por la noche.

Primera vez para Gran Bretaña

Esta es la primera vez que Gran Bretaña ha sido sede de los campeonatos europeos. Se estima que competirán unos 1.600 atletas de 49 federaciones miembro.

“Quiero que nosotros y nuestro gran deporte dominemos el panorama deportivo durante la próxima semana”, expresó Jack Buckner, director ejecutivo de UK Athletics. “Podemos olvidarnos un poco de los fichajes de fútbol y simplemente disfrutar de los mejores atletas del mundo”.

Los visitantes también pueden disfrutar de la ciudad anfitriona, Birmingham. La ciudad de West Midlands, hogar de “Peaky Blinders” y del fallecido Ozzy Osbourne, también presume de una buena gastronomía.

“Tenemos el mejor curry y el mejor fish and chips”, afirmó Matt Hudson-Smith, quien creció en la zona y tiene una sección del Alexander Stadium que lleva su nombre.

Hudson-Smith, medallista de plata en los 400 metros en los Juegos Olímpicos de París, comentó que Birmingham a veces es blanco de bromas “de los londinenses”.

“Somos una ciudad peculiar. Somos una comunidad fuerte”, señaló Hudson-Smith, quien espera estar en la final de 400 el miércoles por la noche. “Todos conocen a todos. Es una gran ciudad, pero está tan unida que es una locura”.

Bonificaciones por rendimiento

Diez atletas con las mejores actuaciones recibirán cada uno una bonificación de 50.000 euros (58.000 dólares).

European Athletics indicó que su “iniciativa de corona de oro”, lanzada en la edición de 2024 en Roma, recompensará a atletas en cinco grupos de pruebas, tanto en hombres como en mujeres: velocidad y vallas; mediofondo y fondo; lanzamientos; saltos; ruta, pruebas combinadas y relevos.

Las tablas de puntuación de World Athletics determinarán la actuación con mayor puntuación en las respectivas finales.

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FUENTE: AP