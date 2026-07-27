Los 4 hits de Holliday y 3 jonrones de Orioles impulsan triunfo 8-5 sobre Tigres

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Leody Taveras de los Orioles de Baltimore observa su jonrón ante los Tigres de Detroit, el lunes 27 de julio de 2026, en Detroit. (AP Foto/José Juárez) AP

Los Orioles habían pasado nueve juegos consecutivos sin un partido con más de un jonrón. Pero, ante los Tigres, Baltimore la sacó del parque dos veces en la quinta entrada y una vez en la sexta, y anotó en cinco de las primeras seis entradas.

Detroit perdió su tercer juego consecutivo, cayó a 50-57 y enfrenta decisiones difíciles de cara a la fecha límite de canjes del 3 de agosto.

Grant Wolfram (3-2) se llevó la victoria como relevista y Rico García lanzó la novena para su quinto salvamento.

El venezolano Keider Montero (7-6) retiró al primer bateador de la quinta, pero Tavares conectó un jonrón y Holliday añadió un sencillo. Brenan Hanifee entró a lanzar y fue recibido por Mayo, quien conectó un jonrón de dos carreras para poner el marcador 7-3.

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FUENTE: AP