Lluvias inundan campamentos en Gaza en medio de falta de suministros

En tanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, viajó a Estados Unidos para reunirse con el presidente Donald Trump en Florida y discutir la segunda fase del alto el fuego entre Israel y Hamás. La primera fase, que entró en vigor el 10 de octubre, tenía como objetivo aumentar la entrada de ayuda humanitaria para Gaza, incluyendo suministros para refugiarse.

En la ciudad sureña de Jan Yunis, las mantas estaban empapadas y los hornos de barro para cocinar estaban inundados. Niños con sandalias chapoteaban en los charcos. Algunas personas usaban palas o latas de metal para sacar agua de las tiendas. Otros cavaban en el suelo para liberar refugios colapsados del barro.

"Se encharcó y había un mal olor", dijo Majdoleen Tarabein, quien fue desplazada de Rafah, en el sur de Gaza. "La tienda voló. No sabemos qué hacer ni a dónde ir".

"Cuando nos despertamos por la mañana, encontramos que el agua había entrado en la tienda", dijo Eman Abu Riziq, también desplazada en Jan Yunis. "Estos son los colchones. Están completamente empapados".

Dijo que su familia aún se está recuperando de la muerte de su esposo hace menos de dos semanas.

"¿Dónde están los mediadores? No queremos comida. No queremos nada. Estamos agotados. Sólo queremos colchones y cobertores", dijo Fatima Abu Omar, mientras intentaba apuntalar un refugio colapsado.

Al menos 12 personas, incluido un bebé de dos semanas de nacido, han muerto desde el 13 de diciembre por hipotermia o colapsos de viviendas debido al clima, según el Ministerio de Salud de Gaza.

Los trabajadores de emergencia han advertido a las personas que no permanezcan en edificios dañados, ya que podrían colapsar. Pero con gran parte del territorio en ruinas por los combates, hay pocos lugares para escapar de la lluvia. En julio, las Naciones Unidas estimaron que casi el 80% de los edificios en Gaza han sido destruidos o dañados por la guerra.

Desde que entró en vigor el alto el fuego entre Israel y Hamás, 414 personas han muerto y 1.142 han resultado heridas en Gaza, según el Ministerio de Salud. El número total de muertes palestinas por la guerra es de al menos 71.266. El ministerio, que no distingue entre combatientes y civiles en su conteo, está compuesto por profesionales médicos y mantiene registros detallados que son considerados generalmente confiables por la comunidad internacional.

Grupos humanitarios piden más ayuda

La entrega de ayuda humanitaria a Gaza está muy por debajo de la cantidad estipulada en el acuerdo de alto al fuego mediado por Estados Unidos, según organizaciones de ayuda y un análisis de The Associated Press a las cifras del ejército israelí.

El cuerpo militar israelí encargado de la ayuda humanitaria dijo la semana pasada que 4.200 camiones con ayuda entraron en Gaza, además de ocho camiones de basura para ayudar con el saneamiento, así como tiendas y ropa de invierno. Se negó a dar detalles sobre el número de tiendas. Los grupos de ayuda han dicho que la necesidad supera con creces el número que ha ingresado.

Desde que comenzó el alto el fuego, han entrado alrededor de 72.000 tiendas y 403.000 lonas, según Shelter Cluster, una coalición internacional de proveedores de ayuda liderada por el Consejo Noruego para Refugiados.

"Las personas en Gaza están sobreviviendo en tiendas endebles y empapadas de agua y entre ruinas", escribió en redes sociales Philippe Lazzarini, comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA por sus siglas en inglés), que supervisa la ayuda en Gaza. "No hay nada inevitable en esto. Los suministros de ayuda no están siendo permitidos en la escala requerida".

Próxima fase del alto el fuego

Israel ha dicho que se niega a pasar a la siguiente del alto al fuego fase mientras los restos de la última persona capturada en el ataque de combatientes palestinos del 7 de octubre de 2023 sigan en Gaza. Hamás ha dicho que la destrucción en Gaza ha obstaculizado los esfuerzos para encontrar restos.

Los desafíos en la próxima fase incluyen el despliegue de una fuerza internacional de estabilización, un cuerpo de gobierno tecnocrático para Gaza, el desarme de Hamás y el retiro de tropas israelíes de una mayor parte del territorio palestino.

Sally Abou AlJoud informó desde Beirut. Melanie Lidman contribuyó a este despacho desde Tel Aviv, Israel.

