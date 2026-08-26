LIV Golf empieza a despedir empleados mientras reduce tamaño para reestructurarse sin fondos saudíes

No estaba claro cuántos empleados ni qué porcentaje serán despedidos. LIV terminó su quinta temporada la semana pasada a las afueras de Indianapolis, una semana antes de lo previsto.

La reducción de personal no fue una sorpresa. LIV Golf supo en abril que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí pondría fin al respaldo financiero después de esta temporada. En julio, LIV presentó un aviso conforme a la Ley de Notificación de Ajuste y Reentrenamiento de Trabajadores (Worker Adjustment and Retraining Notification Act) que indicaba que los despidos eran probables.

También había esperanza de que varios empleados pudieran ser contratados de nuevo, dependiendo de que LIV asegurara su acuerdo con el inversor principal y de cómo podría ser la nueva liga —LIV 2.0—.

“El compromiso de financiación anunciado por el PIF a principios de este año llegará a su conclusión. Como resultado, estamos reduciendo operaciones mientras transitamos al siguiente capítulo de LIV Golf y trabajamos para hacer realidad LIV 2.0”, señaló LIV el miércoles en un comunicado.

“Esta semana, informamos a muchos de nuestros colegas que su empleo bajo LIV 1.0 terminará en la primera semana de septiembre. Agradecemos a nuestros empleados su arduo trabajo y dedicación para construir LIV Golf, y seguimos comprometidos a apoyar a los afectados durante esta transición”.

El director ejecutivo, Scott O'Neil, anunció a principios de este mes que había llegado a un acuerdo con un inversor principal, que múltiples reportes han indicado que era BC Partners, y que esperaban finalizar el trato en septiembre.

LIV Golf tuvo su temporada más corta desde el año en que se lanzó en 2022, al perder eventos en Nueva Orleans y el campeonato por equipos en Michigan, con el título por equipos integrado en el evento de Indiana.

Aún está por determinarse el futuro de sus nombres más importantes, empezando por Jon Rahm y Bryson DeChambeau. Rahm todavía tiene contrato, mientras que DeChambeau comenzó el año negociando una renovación. Eso fue antes de que Arabia Saudí cortara la financiación cuando la guerra con Irán llevó al PIF a reorientar sus prioridades de inversión.

O'Neil no ha descartado declararse en bancarrota como parte de la reestructuración. LIV ya enfrenta dos demandas por no pagar a proveedores por servicios.

Tyrrell Hatton, un jugador inglés que ha participado cuatro veces en la Ryder Cup y que se unió a LIV en 2024 con el equipo de Rahm, se inscribió esta semana en el British Masters una vez que se enteró de que el campeonato por equipos en Michigan había sido cancelado.

Hatton comentó el miércoles que le quedan “varios años” de contrato con LIV. Planea jugar cinco de las próximas siete semanas en el circuito europeo, comenzando con el British Masters, que inicia el periodo de clasificación para la Ryder Cup del Equipo Europa.

Afirmó que espera que LIV Golf esté compitiendo en 2027.

“Sé que han trabajado muy duro para dejar todo lo de la financiación en su sitio. Así que sé que en ese frente van a toda máquina”, expresó Hatton. También indicó que ha seguido jugando en el circuito europeo y que “no veo por qué eso debería cambiar para mí en el futuro”.

O'Neil ha propuesto un calendario de 10 torneos para LIV, la mitad en el extranjero y la mitad en Estados Unidos. La clave de ese plan es asegurarse de que sus jugadores puedan competir en cualquier lugar, aunque su lema de “Completar, no competir” no cayó bien en los circuitos que perdieron jugadores por grandes bonos de fichaje.

El PGA Tour ha vetado a los jugadores de LIV por al menos un año contado desde su última aparición en LIV. Se hizo una excepción para Brooks Koepka, cinco veces campeón de un major, quien terminó su contrato con LIV al final de 2025 y regresó al PGA Tour bajo una fuerte penalización financiera.

O'Neil dijo la semana pasada en Indiana que la primera etapa de LIV requirió grandes inversiones.

“Este siguiente capítulo requiere algo bastante diferente: disciplina comercial. Yo no estaba aquí en los primeros días, pero al menos en términos de reputación, se gastaba con más libertad de lo que se hará en el futuro. Hemos hecho una revisión realmente disciplinada del lado de los costos del negocio”, señaló.

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FUENTE: AP