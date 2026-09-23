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Lionel Richie suspende presentaciones tras procedimiento cardíaco

NUEVA YORK (AP) — Lionel Richie se tomará un descanso de las giras mientras se recupera de un procedimiento cardíaco, confirmó un representante del cantante.

Lionel Richie en The Kings Trust Global Gala, en Casa Cipriani, en Nueva York, el 2 de mayo del 2024. (Evan Agostini/Invision/AP)
Lionel Richie en The King's Trust Global Gala, en Casa Cipriani, en Nueva York, el 2 de mayo del 2024. (Evan Agostini/Invision/AP) AP

Richie, de 77 años, se sometió a un procedimiento común para la fibrilación auricular y “el médico dijo que todo salió perfectamente”, indicó el representante en un comunicado a The Associated Press el miércoles.

“Lionel está muy bien, pero se tomará un tiempo libre y pronto volverá a los escenarios”, agregó.

La fibrilación auricular es un latido cardíaco tembloroso o irregular que constituye un preocupante factor predisponente para coágulos sanguíneos, derrames cerebrales e insuficiencia cardíaca. Algunos investigadores creen que más de 10 millones de estadounidenses la padecen, la mayoría personas mayores.

El cantante también pospuso dos conciertos en junio tras enfermarse. Y en agosto, circularon en internet reportes de que Richie ingresó en un hospital después de una actuación en San Luis.

Richie tenía previsto presentarse con Earth, Wind & Fire el sábado en San Francisco, el 30 de septiembre en Chicago y el 3 de octubre en Columbus, Ohio.

Según su sitio web, actualmente tiene programado iniciar sus conciertos de residencia “King of Hearts” en el Wynn de Las Vegas en octubre y noviembre.

Richie, ganador de un Óscar y de cuatro Grammys, lanzó su carrera con The Commodores antes de convertirse en un exitoso artista solista. Además de éxitos como “Hello”, Richie coescribió con Michael Jackson el icónico sencillo benéfico “We Are the World” y ha vendido más de 100 millones de discos. También es juez en “American Idol”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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