Liga de Campeones: quiénes se han clasificado, quiénes están en repesca y quiénes están fuera

Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Lisboa, Manchester City.
LONDRES (AP) — ¿Cómo queda la situación de la Liga de Campeones una vez concluida la primera fase?
Mónaco o Qarabag vs. Paris Saint-Germain o Newcastle (por el derecho a jugar contra Barcelona o Chelsea)
Brujas o Galatasaray vs. Juventus o Atlético de Madrid (por el derecho a jugar contra Liverpool o Tottenham)
Bodo/Glimt o Benfica vs. Real Madrid o Inter de Milán (por el derecho a jugar contra Sporting de Lisboa o Manchester City)
Borussia Dortmund u Olympiakos vs. Atalanta o Bayer Leverkusen (por el derecho a jugar contra Arsenal o Bayern Múnich)
Qarabag o Mónaco vs. Newcastle o Paris Saint-Germain (por el derecho a jugar contra Chelsea o Barcelona)
Galatasaray o Brujas vs. Atlético de Madrid o Juventus (por el derecho a jugar contra Tottenham o Liverpool)
Benfica o Bodo/Glimt vs. Inter de Milán o Real Madrid (por el derecho a jugar contra Manchester City o Sporting de Lisboa)
Olympiakos o Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen o Atalanta (por el derecho a jugar contra Bayern Múnich o Arsenal)
Marsella, Pafos, Union Saint-Gilloise, PSV Eindhoven, Athletic de Bilbao, Napoli, FC Copenhague, Ajax, Eintracht Fráncfort, Slavia Praga, Villarreal, Kairat.
Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes
FUENTE: AP
