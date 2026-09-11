Líderes BRICS se reúnen en Nueva Delhi mientras guerras y rivalidades tensan el bloque ampliado

El presidente de Rusia, Vladímir Putin (izqueirda), baja del avión a su llegada a Nueva Delhi, India, para la cumbre de los BRICS , el 11 de septiembre de 2026. (Vladimir Smirnov, Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP) AP

India, como país anfitrión, buscará equilibrar sus vínculos con China y Rusia frente a sus crecientes alianzas con Estados Unidos y otras potencias occidentales.

Entre los líderes que se espera que asistan figuran el presidente de Rusia, Vladímir Putin; el de China, Xi Jinping, y el de Irán, Masoud Pezeshkian.

BRICS es una agrupación de grandes mercados emergentes y países en desarrollo que toma su nombre del acrónimo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Se ha ampliado para incluir a 11 países que, en conjunto, representan aproximadamente la mitad de la población mundial y una gran parte de su energía, recursos y producción económica. Expertos señalan que su ampliación también ha dejado al descubierto divisiones, ya que sus miembros quieren una mayor influencia en el orden global, pero a menudo tienen intereses políticos, económicos y de política exterior que compiten entre sí.

Es probable que los conflictos en Irán y Ucrania pongan de manifiesto esas divisiones. Irán es miembro del BRICS ampliado, mientras Rusia sigue siendo uno de sus socios más influyentes. China mantiene estrechos vínculos con ambos países, mientras India conserva relaciones con Rusia, Irán, Estados Unidos y Europa.

Esa diversidad dificulta que el bloque adopte una postura común firme sobre los principales conflictos. El grupo incluye países con ambiciones regionales contrapuestas, entre ellos India y China, Irán y Arabia Saudí, y Egipto y Etiopía, además de otras naciones del Sur Global.

“El Sur Global no es una entidad homogénea”, afirmó Praveen Donthi, analista sénior del International Crisis Group. “Por lo tanto, al grupo le resultará difícil gestionar y mediar en estos conflictos”.

La guerra de Rusia en Ucrania ya ha dejado al descubierto los límites de la capacidad de India para equilibrar intereses contrapuestos. Nueva Delhi ha mantenido estrechos lazos con Moscú, incluso mediante pactos energéticos y de defensa, al tiempo que ha profundizado su relación estratégica con Washington.

En lugar de tomar partido, el país ha pedido de manera constante diálogo y diplomacia.

El conflicto entre Irán y Estados Unidos plantea un desafío similar. Los miembros del BRICS tienen distintos vínculos con Washington e intereses en Oriente Medio, lo que dificulta una respuesta unificada. China y Rusia han respaldado a Irán en foros internacionales, mientras India ha adoptado un enfoque cauto. Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos tienen sus propias tensiones con Teherán.

India ve BRICS como una vía para relacionarse con China

Para India, la cumbre es una oportunidad para gestionar su relación con China. Sus lazos han mejorado desde que las tensiones fronterizas se intensificaron en 2020, pero China sigue siendo el mayor rival estratégico de India.

La visita de Xi a Nueva Delhi, la primera en siete años, podría ayudar a consolidar el reciente deshielo diplomático, pero hay pocas señales de una recuperación de los lazos comerciales y empresariales.

“La próxima cumbre ofrece a India una oportunidad para relacionarse con China y avanzar en asuntos bilaterales pendientes”, manifestó Donthi.

India también tiene interés en evitar que el BRICS se convierta en un bloque explícitamente antioccidental.

Nueva Delhi ha reforzado sus vínculos con Estados Unidos, Israel, Japón, Australia y Europa, mientras mantiene su relación de larga data con Rusia.

“India proyectará su autonomía estratégica al formar parte de una agrupación no occidental, pero también le resulta útil relacionarse con China, su principal rival estratégico”, agregó Donthi.

El bloque quiere depender menos del dólar

Reducir la dependencia del dólar estadounidense es un tema crucial para BRICS. Sus miembros han debatido aumentar el comercio en su propia moneda y crear sistemas de pago que reduzcan su dependencia de las instituciones financieras occidentales.

La idea ha cobrado impulso a medida que países como Rusia enfrentan amplias sanciones occidentales. Pero reemplazar al dólar será complicado, ya que está profundamente arraigado en el comercio y las finanzas globales, mientras los miembros de BRICS tienen monedas, sistemas financieros y prioridades económicas diferentes.

Mahesh Sachdev, un diplomático indio retirado, dijo que el objetivo no debería ser una confrontación directa con el dólar. En cambio, explicó, los países quieren reducir su exposición al sistema financiero actual, que puede utilizarse para ejercer presión política.

“Es un desafío, pero no estamos hablando de confrontaciones frontales. No es una situación binaria”, expresó.

Su influencia dependerá de lo que logren concretar

La expansión del bloque también le da un peso considerable, pero su influencia dependerá en última instancia de si sus miembros pueden ponerse de acuerdo en medidas prácticas.

El grupo ha pedido cambios en las instituciones financieras globales, una mayor representación para los países en desarrollo y alternativas a los sistemas dominados por Occidente. Sin embargo, sus miembros discrepan a menudo sobre cómo alcanzar esos objetivos.

Sachdev afirmó que BRICS necesita “una actitud más cohesionada y mejor armonía” entre sus miembros.

“Si se queda solo en una tertulia periódica y sesiones de fotos”, advirtió, “entonces su relevancia se erosiona”.

Donthi señaló que el éxito de BRICS podría medirse en pasos más pequeños. Entre ellos, mantener unido el grupo ampliado, mejorar los vínculos con China y profundizar la cooperación comercial y financiera. El bloque también podría demostrar que puede ofrecer a los países en desarrollo una plataforma sin obligarlos a elegir entre bloques occidentales y no occidentales, agregó.

“BRICS permite avances geopolíticos graduales, aunque no sean victorias rotundas”, indicó Donthi.

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El periodista de The Associated Press Piyush Nagpal contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP