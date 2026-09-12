Líderes de BRICS se reúnen en India mientras guerras y tensiones con EEUU ponen a prueba al bloque

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El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian (centro, derecha), llega a Nueva Delhi, India, el 11 de septiembre de 2026 para acudir a la cumbre del BRICS. (Ministerio de Exteriores de India vía AP) AP

El primer ministro de India, Narendra Modi, recibe al presidente de Rusia, Vladímir Putin; al de China, Xi Jinping; el de Irán, Masoud Pezeshkian, y sus homólogos de los otros ocho miembros del bloque. La cumbre se celebra mientras las guerras en Ucrania y Oriente Medio, junto con el aumento de las tensiones entre Estados Unidos y China, ponen a prueba la capacidad del bloque para encontrar puntos en común entre países con intereses geopolíticos contrapuestos.

Se desplegaron miles de policías y paramilitares alrededor de la sede de la cumbre y en otras partes de la capital india, y se impusieron restricciones al tránsito y desvíos.

BRICS se fundó en 2006 por Brasil, Rusia, India y China, y Sudáfrica se incorporó en 2010. Desde entonces el bloque se ha ampliado a 11 miembros, que representan aproximadamente la mitad de la población mundial y una parte significativa de la producción económica global. El grupo ha pedido cada vez más una mayor representación de los países en desarrollo en las instituciones globales.

Se espera que los líderes aborden la cooperación económica, la energía, la seguridad alimentaria, la tecnología, las cadenas de suministro y las reformas de las instituciones globales. Reducir la dependencia del dólar estadounidense también será una prioridad, con los socios promoviendo un mayor uso de sus propias monedas en el comercio y los pagos, además de impulsar alternativas a las instituciones financieras dominadas por Occidente.

Para India, la cumbre pone de manifiesto su esfuerzo por mantener vínculos estratégicos con Rusia e Irán, al tiempo que estrecha su relación con Estados Unidos y Europa. Nueva Delhi ha buscado equilibrar sus alianzas de larga data con Moscú y Teherán con iniciativas para ampliar los lazos económicos, de defensa y tecnológicos con Washington y otras naciones occidentales.

India ha mantenido estrechos vínculos tanto con Rusia como con Irán pese a la guerra en Ucrania y a las tensiones entre la República Islámica y Estados Unidos, al tiempo que ha pedido diálogo y diplomacia para resolver los conflictos. Modi se reunió por separado con Putin y Pezeshkian en Nueva Delhi el viernes, en la víspera de la cumbre.

La cumbre se celebra mientras Irán, miembro del BRICS ampliado, está directamente involucrado en la guerra en Oriente Medio, lo que pone bajo presión la unidad del bloque, mientras sus integrantes gestionan posturas diferentes sobre el conflicto y sobre sus relaciones con Estados Unidos. Una prueba clave para India será lograr una declaración conjunta de los líderes en la cumbre. Esas divisiones quedaron en evidencia en mayo, cuando los ministros de Exteriores del grupo no consiguieron acordar una declaración conjunta sobre la guerra de Irán, lo que obligó a India a emitir en su lugar un resumen de la presidencia. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP