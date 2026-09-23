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Liberatore guía triunfo 5-1 de Cardenales ante Piratas que ven terminada racha de 5 victorias

PITTSBURGH (AP) — Matthew Liberatore puso fin a una racha de 11 aperturas sin victoria y Alec Burleson consiguió su 112.ª carrera impulsada, la mayor cifra de las Grandes Ligas, y los Cardenales de San Luis derrotaron el miércoles 5-1 a los Piratas de Pittsburgh.

El pitcher de los Cardenales de San Luis Matthew Liberatore lanza en la primera entrada del juego ante los Piratas de Pittsburgh el miércoles 23 de septiembre del 2026. (AP Foto/Gene J. Puskar)
El pitcher de los Cardenales de San Luis Matthew Liberatore lanza en la primera entrada del juego ante los Piratas de Pittsburgh el miércoles 23 de septiembre del 2026. (AP Foto/Gene J. Puskar) AP

Liberatore (6-14) permitió una carrera y seis hits en 5 2/3 entradas, con seis ponches y ninguna base por bolas. Su triunfo anterior fue el 11 de julio contra Atlanta, en la última apertura del zurdo antes del receso del Juego de Estrellas. Liberatore había perdido ocho decisiones consecutivas.

Burleson conectó un sencillo productor de la primera carrera en una tercera entrada de tres anotaciones que puso a los Cardenales arriba 3-1. El panameño Iván Herrera anotó con un lanzamiento descontrolado y Leo Bernal pegó un sencillo impulsor.

Masyn Winn conectó un doble productor y anotó con un sencillo de JJ Wetherholt en la cuarta para ampliar la ventaja a 5-1. Wetherholt sumó tres hits y José Fermín añadió dos.

La racha de cinco victorias seguidas de los Piratas, que igualó su seguidilla más larga de la campaña, llegó a su fin.

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FUENTE: AP

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