León XIV viaja al norte de Italia para honrar a San Agustín y a la santa migrante Cabrini

El papa León XIV durante su audiencia semanal en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el 17 de junio de 2026. (AP Foto/Andrew Medichini) AP

El viaje de un día del pontífice es el ecuador de su gran gira de verano por Italia: León realizará viajes de un día los sábados a lo largo y ancho de la península y sus islas para conocer a su nuevo rebaño.

Su primera parada el sábado es la ciudad lombarda de Pavia para rezar ante la tumba de San Agustín, el titán del cristianismo primitivo del siglo V que, siglos más tarde, inspiró la formación de la orden religiosa agustina a la que pertenece el religioso estadounidense.

León se proclamó “hijo de San Agustín” la noche de su elección y lo ha citado profusamente en su primer año como papa, dejando claro que el santo es la inspiración que lo guía.

San Agustín nació en el año 354 en lo que hoy es Argelia, pero vivió durante cinco años en Milán y sus alrededores, donde se convirtió al cristianismo. Más tarde se ordenó obispo, elaboró una regla para la vida monástica y escribió algunas de las obras más importantes del pensamiento occidental, como “Confesiones” y “La ciudad de Dios”.

Más tarde el sábado, está previsto que el pontífice visite la cercana Sant’Angelo Lodigiano, el lugar de nacimiento de la madre Cabrini, la santa patrona de los migrantes. Cabrini es muy conocida por muchos estadounidenses por su labor al cuidado de los migrantes italianos en Estados Unidos a finales del siglo pasado.

Tras su muerte en 1917, ya como ciudadana estadounidense naturalizada en el Chicago natal de León, Cabrini fue beatificada y, en 1946, canonizada por Pío XII. En un mensaje radiofónico de ese año, el papa la calificó como una “heroína de los tiempos modernos”.

El año pasado, la alma mater de León, la Universidad de Villanova, a las afueras de Filadelfia, inauguró un nuevo campus que lleva el nombre de Cabrini y un instituto sobre inmigración inspirado en su servicio a los migrantes.

Como su antecesor, el difunto Francisco, León XIV ha hecho suyo el llamado de la Iglesia católica, basado en el Evangelio, a “acoger al extranjero”. La semana pasada, pasó dos días en las Islas Canarias, el archipiélago español clave en la ruta marítima que parte de África occidental, donde pidió acoger e integrar a quienes huyen de las penurias y los conflictos.

El próximo viaje de un día de León será el 4 de julio a Lampedusa, la isla siciliana que es uno de los principales destinos de las personas que zarpan desde eel norte de África hacia Italia.

El primer papa estadounidense de la historia ha chocado con el gobierno de su país, presidido por Donald Trump, por su ofensiva contra los migrantes y su programa de deportaciones masivas, lo que aporta un significado simbólico adicional a su decisión de pasar el 4 de julio —Día de la Independencia de Estados Unidos— en Lampedusa.

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La cobertura de religión de Associated Press recibe apoyo mediante la colaboración de AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. AP es la única responsable de este contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP