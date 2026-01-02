Lens se consolida en la cima de la liga francesa con victoria ante el Tolosa

Compartir en:









Lens está cuatro puntos por delante del campeón vigente, el Paris Saint-Germain, que juega el domingo contra su rival de ciudad, el Paris FC.

Wesley Said abrió el marcador en la segunda mitad contra un equipo que jugó la mayor parte del partido con 10 hombres después de que Emersonn fue expulsado por juego imprudente aproximadamente a mitad de la primera parte.

Lens era el único equipo en la liga francesa esta temporada que no había perdido un punto después de liderar y nunca pareció ceder su ventaja contra un equipo que luchó por tener un impacto significativo.

Lens dominó durante todo el partido y dos goles tardíos, de Adrien Thomasson a los 85 minutos y un esfuerzo individual soberbio de Ismaelo Ganiou cinco minutos después del tiempo reglamentario, hicieron que el marcador reflejara mejor el desarrollo del juego.

Lens ha ganado siete partidos de liga consecutivos y 10 de sus últimos 11. Su única derrota desde septiembre fue ante Metz el 29 de octubre.

La derrota puso fin a la reciente buena racha de Tolosa de tres victorias consecutivas en la liga y la copa, y se vio agravada por la pérdida de Djibril Sidibé, quien fue retirado en camilla en los últimos segundos.

Tolosa está en el octavo lugar. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP