Las mejores canciones de 2025 según AP: 'Lo que le pasó a Hawaii', 'Abracadabra' y más

Seleccionar solo una canción del álbum crucial de Bad Bunny de 2025, "Debí tirar más fotos", es una tarea inútil. La mayoría probablemente elegiría uno de los éxitos omnipresentes y de ritmo rápido: "DTMF", "Baile inolvidable", "NuevaYol". Y estarían igualmente en lo correcto. Pero en su esencia, este álbum es tanto una carta de amor de Benito Antonio Martínez Ocasio a Puerto Rico como su feroz protección para su isla . En ningún lugar se hace más evidente que en "Lo que le pasó a Hawaii", un grito de guerra por la autonomía cultural de Puerto Rico en una era de neocolonialismo. Comienza con un sombrío Bad Bunny lamentándose sobre el rasguño de un güiro, un instrumento de percusión folclórico hecho de una calabaza hueca. Suena como historia heredada y modernidad todo en uno, una especie de melodía política y atemporal de un artista acostumbrado a ser el sonido del momento.

Un regreso triunfal a la forma, el último álbum de Lady Gaga, "Mayhem", es una amalgama de sus trabajos pasados. Pero donde un regreso a las raíces para muchos artistas veteranos puede parecer una suave autoparodia, Gaga pisa el acelerador con sus tacones de Alexander McQueen. De todas, "Abracadabra" es un caso de estudio: electro-pop maximalista como un universo alternativo de "Bad Romance" con un sonido de Gesaffelstein. Es familiar y evolucionado, la cadencia robótica de Gaga se entrega sobre un piano house y en un estribillo adictivo. Su llamada ronca por la magia — "Abra-ca-dabra" — es una clase magistral en solitario de pop de baile. Es rara y totalmente adictiva.

Si 2024 fue el año en que Chappell Roan se destacó, 2025 fue el año en que rompió las reglas. Su primer nuevo sencillo de la temporada, "The Giver", fue una oda sáfica a la satisfacción sensual, influenciada por Shania Twain. En una frase: fue música country cortesía de la Princesa del Medio Oeste. "The Subway", un estándar de su espectáculo en vivo, que no había sido lanzada previamente, es algo completamente diferente. Es un pop de ensueño de combustión lenta con Roan demostrando sus propiedades camaleónicas al canalizar tanto a Dolores O'Riordan de The Cranberries como al yodel de Alanis Morissette en su interpretación vocal, detalles que adornan una canción encantadora que es descaradamente y de todo corazón, Roan.

La mejor canción country del año es cortesía de una banda de rock indie. Wednesday, de Carolina del Norte, sabe un par de cosas sobre la composición evocadora — su último álbum, "Bleeds", es un afilamiento de esas herramientas a menudo imitadas y nunca recreadas. Pero donde sus pistas tienden a mezclar diferentes estilos, "Elderberry Wine" es lo más cercano al country clásico que han llegado. Despojada de sus distorsiones familiares, esta es una encantadora y fermentada reflexión sobre una relación que se ha agriado, llena de sabiduría poética. “Say I wanna have your baby / ’Cause I freckle and you tan” (Digo que quiero tener tu bebé / Porque me salen pecas y tú te bronceas), canta Karly Hartzman, líder, cantante y compositora de Wednesday, con su envidiable acento. “I find comfort that angels don’t give a damn” (Me consuela que a los ángeles no les importa).

Fans de Frank Ocean, corran — no caminen — a presionar play en "Special", el mejor sencillo de dexter in the newsagent, el seudónimo musical de la cantante de soul inglesa Charmaine Ayoku. La canción, como gran parte de la discografía de Ayoku, es ligera y transitoria — pegajosa y efervescente, como un corte de R&B vintage pero innegablemente contemporánea en su producción lenta y romántica. Tal vez la escuchaste en TikTok, tal vez esta sea tu primera introducción. Sea cual sea el caso, deja que dure.

"This is Real", Feeble Little Horse

La banda de Pittsburgh Feeble Little Horse primero causó sensación en círculos underground debido a su innegable rock pop ruidoso filtrado a través de elecciones de producción ambiciosas y un lirismo absurdo. "This Is Real", el primer sencillo de la banda desde el aclamado álbum "Girl With Fish" de 2023, va más allá, trabajando en electrónica computarizada al estilo hyperpop. También es una de sus pistas más pesadas hasta la fecha, primero entregada bajo las dulces armonías de la cantante Lydia Slocum — y luego están sus gritos mordaces. Suena como el futuro.

"All the Way", BigXthaPlug con Bailey Zimmerman

Hubo un período a principios de los 2000, para aquellos con la desafortunada claridad de recordar, en que los jóvenes caminaban con camisetas gráficas con la frase "country + rap = crap". Oh, cuán equivocados demostraron estar. En los últimos años, el country contemporáneo ha capitalizado los distintivos del hip hop: hi-hats de trap, frases elásticas — y los raperos del sur también han abrazado el género una vez tradicionalista. Eso llega a un punto culminante en el éxito de BigXthaPlug y Bailey Zimmerman, "All the Way". Es lo mejor de ambos mundos: las intrincadas facilidades de BigXthaPlug y el tono cálido y rasposo de Zimmerman.

"Folded", Kehlani

No se trata de lavandería. Bueno, en parte sí, pero no del todo. Kehlani es una maestra del R&B maduro y seductor — pero "Folded" marca un nuevo pico para la cantante, convirtiéndose en su primer éxito en el Top 10 del Billboard Hot 100. Y con razón: "Folded" se siente profundamente en el corazón. Comienza con un crescendo de cuerdas, luego: la voz de Kehlani, pops analógicos y un ritmo de combustión lenta. “So, can you come pick up your clothes? / I have them folded / Meet me at the door while it’s still open” (Entonces, ¿puedes venir a recoger tu ropa? / La tengo doblada / Encuéntrame en la puerta mientras aún está abierta), le suplica a un amor pasado. “I know it’s getting cold out, but it’s not frozen” (Sé que está haciendo frío, pero no está congelado). Tampoco lo está este éxito.

"Anxiety", Doechii

El futuro bien podría estar mirando hacia atrás. La nostalgia es un motor del momento cultural actual; es ese impulso el que dio al mundo "Anxiety" de Doechii — grabada originalmente en 2019, reimaginada en 2025, y basada en el récord del año de los Grammy de 2013, "Somebody That I Used to Know" de Gotye y Kimbra. La muestra es inextricable de la vivacidad del original, pero la canción de Doechii es completamente suya: la repetición de la producción enfatiza la neurosis de su lirismo; su irregularidad apoya su flujo idiosincrático.

"Evil J0rdan", Playboi Carti

Es un éxito por una razón. El rapero de Atlanta Playboi Carti mantuvo a los fanáticos esperando cinco años para el lanzamiento de su tercer álbum de estudio, "Music", y el mundo del hip hop ha cambiado de maneras inconmensurables en el último medio siglo. Lo mismo es cierto para el propio Carti. En "Evil J0rdan", di adiós a la "voz de bebé" de Carti y da la bienvenida a alguien nuevo. En la pista, nunca ha sonado más rasposo, poseyendo una especie de flujo agotado y ronco sobre un ritmo ominoso. Suena ansioso, o como una especie de desenlace gótico — y funciona.

