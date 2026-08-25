Las filas para gasolina crecen en Irán, pero no hay señales de que ceda ante sanciones de EEUU

Una fila de automóviles en una gasolinera en Teherán el 25 de agosto del 2026. (AP foto/Vahid Salemi) AP

La incertidumbre se profundizó el martes, después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, prometiera aislar por completo al país de la economía global. En los últimos días, funcionarios iraníes han hablado de reducir los fuertes subsidios a la gasolina para resistir el endurecimiento del bloqueo.

“Tal vez enfrentemos una escasez de combustible", declaró Hashem Abadi, un barbero de 34 años. "Corro a la gasolinera cada vez que mi tanque baja a la mitad, más o menos”.

Las medidas más recientes de Estados Unidos buscan arrancar concesiones a la República Islámica, casi seis meses después de iniciada la guerra lanzada por el presidente Donald Trump e Israel. La guerra ya ha golpeado a la economía iraní y ha infligido penurias a la gente común. Pero todavía no hay señales de que haya puesto de rodillas a los líderes iraníes, ni de que vaya a reavivar las protestas antigubernamentales que sacudieron al país en enero.

Las filas ya habían empezado a alargarse mucho antes del anuncio de Bessent, en medio de escaseces provocadas por el bloqueo estadounidense y las sanciones ya existentes. Y con una inflación de dos dígitos y la moneda en un mínimo histórico, los iraníes tienen dificultades para pagar muchas cosas, no solo combustible.

“Estoy llenando mi auto lo más posible porque pronto suben los precios", indicó Mahmoud Chavoshi, un taxista de 51 años. "Todo lo que compro se ha encarecido durante la última semana, desde la leche hasta la pasta”.

No había filas similares fuera de los bancos, y los supermercados y las farmacias siguen bien abastecidos, pero los clientes se quejan de que no pueden pagar. La inflación se ha disparado durante la guerra, y la moneda tocó un mínimo histórico antes del anuncio de Bessent.

“Algunos de nuestros clientes habituales compran ahora y pagan después, porque sus bolsillos no están tan llenos como antes”, señaló Morteza Daryani, quien dirige una tienda de comestibles en Teherán.

El presidente iraní Masoud Pezeshkian acusó a Estados Unidos de recurrir a la presión económica tras no lograr derrotar militarmente a Irán. Afirmó que intentaba crear “problemas sociales e insatisfacción económica para sumir a Irán en el caos”.

"¿Creen que nos arrodillaremos y nos rendiremos? Por supuesto que no", dijo en declaraciones citadas por las agencias de noticias Fars y Tasnim.

No hay protestas por ahora, pero la resiliencia tiene límites

Todavía no hay señales de que el descontento económico se haya traducido en protestas en Irán, donde las autoridades aplastaron violentamente las manifestaciones a comienzos de año, matando a miles.

Irán ha estado bajo fuertes sanciones internacionales durante décadas debido a su programa nuclear y su apoyo a grupos armados. Las ventas de petróleo a China han proporcionado durante mucho tiempo un salvavidas, y no está claro si Estados Unidos puede cortarlas.

Aun así, “siempre hay límites a la resistencia y la resiliencia”, observó Mohammad Farzanegan, profesor de economía de Oriente Medio en la Universidad de Marburgo, en Alemania.

“La gente está perdiendo su poder adquisitivo cada día", agregó Farzanegan. "Todo esto, combinado con el empeoramiento de las perspectivas diplomáticas y la carga psicológica de presiones crecientes, podría empujar la frustración hasta un punto en el que ya no pueda ser gestionada de manera efectiva por el Estado”.

Esfandyar Batmanghelidj, quien dirige la Fundación Bourse & Bazaar, un centro de análisis enfocado en la economía de Irán, afirmó que los sectores a los que Bessent amenazó con apuntar “no son necesarios para el Estado iraní, son necesarios para el pueblo iraní”.

En un análisis publicado en X, Batmanghelidj sostuvo que los activos digitales y el oro son la forma en que los iraníes protegen sus ahorros, la tecnología los mantiene conectados con el mundo, la aviación les permite viajar y el transporte marítimo es la vía por la que los alimentos y los medicamentos llegan a Irán.

Posibles repercusiones de la decisión de Emiratos Árabes Unidos

Por el momento, la presión económica más efectiva ha provenido del bloqueo naval.

Pero el anuncio de la semana pasada de Emiratos Árabes Unidos de que estaba cortando todo el comercio y las transacciones financieras con Irán podría tener efectos a más largo plazo si el país cumple, sostuvo Sascha Bruchmann, analista para Oriente Medio del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, con sede en Baréin.

Bessent, quien el lunes amenazó con sanciones secundarias a los países que hagan negocios con Irán, sugirió que fue la presión de Washington la que llevó a Emiratos a tomar esa decisión.

“Las acciones que tomaron la semana pasada no fueron una coincidencia, sino probablemente causales, y sospecho que más países tomarán acciones similares a medida que continuamos en este esfuerzo”, apuntó.

Irán está ejerciendo su propia presión al cerrar en gran medida el estrecho de Ormuz, una vía marítima vital por la que antes de la guerra transitaba una quinta parte del petróleo y el gas del mundo. Apuesta a que el impacto en la economía global —y en los precios de la gasolina en Estados Unidos antes de las elecciones de mitad de mandato— obligará a Trump a dar marcha atrás.

“Trump apuesta a que a Irán se le agotará el tiempo primero debido al bloqueo naval. Ambos relojes están corriendo, y nadie sabe cuál reloj es el correcto”, aseguró Bruchmann.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP