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Langeliers y Leiter Jr., de los A's, tendrán cirugías que acabarán su temporada esta semana

SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — El receptor All-Star de los Atléticos, Shea Langeliers, y el derecho Mark Leiter Jr. se someterán a cirugías que pondrán fin a su temporada el martes.

Jonah Heim (15), de los Atléticos, celebra su carrera anotada contra los Diamondbacks de Arizona junto con Shea Langeliers (23), de los Atléticos, durante la tercera entrada de un partido de béisbol, el miércoles 22 de julio de 2026, en Phoenix. (Foto AP/Ross D. Franklin)
Jonah Heim (15), de los Atléticos, celebra su carrera anotada contra los Diamondbacks de Arizona junto con Shea Langeliers (23), de los Atléticos, durante la tercera entrada de un partido de béisbol, el miércoles 22 de julio de 2026, en Phoenix. (Foto AP/Ross D. Franklin) AP

El informe de lesiones de los A’s del lunes indicó que Langeliers será operado por un desgarro de menisco en la rodilla derecha y que Leiter será operado para reparar un pinzamiento en la cadera derecha.

Langeliers bateaba para .263 con 23 jonrones y 51 carreras impulsadas en 93 juegos antes de lesionarse. El jugador de 28 años se convirtió en el primer receptor de los A’s en ser titular en un Juego de Estrellas desde Terry Steinbach en 1989.

Langeliers había sido objeto de rumores de traspaso mientras los A’s atraviesan otra temporada decepcionante.

Leiter ingresó a la lista de lesionados por un pinzamiento de cadera por segunda vez esta temporada la semana pasada. El jugador de 35 años no ha permitido carreras en 17 de sus últimos 18 juegos, con una efectividad de 0.50 en ese tramo. En total este año tiene marca de 0-1, una efectividad de 4.28 y cuatro salvamentos en 36 apariciones como relevista.

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FUENTE: AP

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