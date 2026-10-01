La WTA anuncia un 'hito importante' con premios iguales en el Abierto de Italia en 2027

La extenista Billie Jean King reacciona durante un partido de cuartos de final de dobles de la Copa Billie Jean King entre China e Italia el viernes 25 de septiembre del 2026. (AP Foto/Andy Wong) AP

El torneo de arcilla de Roma finalmente otorgará a las mujeres la misma cantidad de premios en metálico que a los hombres en 2027 —casi seis décadas después del título de King en el Foro Italico—, como parte de una iniciativa de “hito importante” que el circuito WTA anunció el jueves.

La iniciativa implica que todos los torneos combinados WTA 1.000 entregarán premios iguales primera vez. Además del Abierto de Italia, los rezagados habían sido el Abierto de Canadá y el Abierto de Cincinnati.

Los otros torneos combinados 1.000 en Indian Wells, California; Miami; Madrid y Beijing; así como los cuatro Grand Slams, ya ofrecen premios en metálico iguales.

“Lograr la igualdad de premios en metálico en todos los torneos combinados WTA 1.000 es un hito importante para el tenis”, afirmó Valerie Camillo, presidenta de la WTA. “Demuestra el compromiso continuo de la WTA de liderar la industria del deporte al ofrecer a nuestras atletas igualdad competitiva y financiera, y es un testimonio de la naturaleza perdurable de la visión fundacional de la WTA”.

El anuncio llega en un momento de dificultades financieras para la WTA, después de que optó por retirarse del último año de un acuerdo de organización de tres años con Arabia Saudí para trasladar las Finales de la WTA de este año a Indian Wells, California. El evento insignia del circuito luego se disputará dentro de una arena de la NBA en Charlotte, Carolina del Norte, durante los próximos tres años.

Los organizadores del Abierto de Italia se comprometieron en 2023 a igualar los premios en metálico a partir de 2025, pero no cumplieron.

El total de premios en metálico para los hombres este año en Roma fue de 9,6 millones de dólares, mientras que las mujeres recibieron 8,3 millones de dólares.

Efecto Alex Eala

También se anunció para el próximo año la ampliación de un torneo de nivel WTA 250 en Manila, Filipinas, en medio del enorme interés en torno a la jugadora local Alex Eala, que ocupa el puesto 18 del ranking.

Filipinas organizó en enero de este año un torneo de nivel WTA 125. El evento de 2027 se celebrará en noviembre, al final de la gira asiática.

Además, se redujo de seis a cuatro el número de torneos anuales de nivel WTA 500 exigidos a las jugadoras ubicadas entre las 50 primeras, lo que se traduce en un compromiso base total de 14 torneos WTA más los cuatro Grand Slams en 2027.

“La WTA está redoblando esfuerzos para ofrecer más a las jugadoras y a los torneos en 2027”, indicó Camillo. “Hemos escuchado los comentarios de las jugadoras sobre las exigencias del calendario y hemos respondido con una reducción significativa de los compromisos”.

La WTA se apoyó en gran medida en su consejo de arquitectura del circuito, un grupo de trabajo presidido por Jessica Pegula, tercera del ranking.

“Como jugadoras, estamos de viaje la mayor parte del año, así que tener más flexibilidad en nuestros horarios y compromisos marca una diferencia real”, reconoció Pegula. “Los cambios de 2027 nos dan más capacidad para construir nuestras temporadas en torno a nuestros propios objetivos —competitivos y personales—. Es un paso adelante importante para las jugadoras”.

La WTA indicó que las actualizaciones “se implementarán como un piloto de un año” para 2027, lo que le permitirá “evaluar el impacto de los cambios en todo el circuito para orientar las decisiones de 2028 y más allá”.

También cabe destacar: tres eventos en Emiratos Árabes Unidos y Qatar se mantienen en el calendario de febrero después de que las Finales de la WTA de este año se trasladaran de Arabia Saudí a Indian Wells tras preocupaciones por conflictos militares en Oriente Medio.

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FUENTE: AP