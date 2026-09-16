La UE planea formar una flota de aviones contra incendios tras mortal ola de calor estival

ARCHIVO - Bomberos combaten un incendio forestal cerca de Blagon durante un pico de incendios en el suroeste de Francia, el 29 de julio de 2026. (AP Foto/Emma Da Silva, Archivo) AP

Esta inestabilidad, señaló, la llevó a proponer un nuevo Plan Europeo contra las Olas de Calor, así como una futura flota europea de aviones para combatir incendios. Actualmente, la UE opera una pequeña flota propia, pero coordina una red de aeronaves, camiones cisterna y voluntarios que se desplazan por el bloque de 27 países a medida que se producen los incendios.

“Este verano fue el verano de la verdad. Casi ninguna parte de nuestro continente se salvó”, afirmó Von der Leyen durante su discurso anual sobre el Estado de la Unión Europea en Estrasburgo.

“Ríos clave como el Danubio, el Rin o el Garona están desapareciendo ante nuestros ojos. Más de 35.000 muertes adicionales durante las olas de calor. Residencias de ancianos y hospitales peligrosamente sobrecalentados”, añadió.

El calor extremo, que golpeó a Europa de forma excepcionalmente dura y temprana este año, parece haber provocado un aumento de muertes mucho mayor de lo esperado. No está claro de dónde proviene la cifra de 35.000 de Von der Leyen, pero triplica las estimaciones de “muertes en exceso” de grupos de monitoreo en julio.

Los incendios obligaron a cientos de miles de personas a huir de sus hogares en Francia y España, paralizaron reactores nucleares en Hungría y Francia, hicieron estallar municiones centenarias en la frontera de Bélgica con Alemania y revelaron barcos previamente perdidos hundidos en lechos de ríos, como un remolcador en Serbia.

El calor y la humedad que batieron muchos récords durante el verano no habrían sido posibles sin el cambio climático, según un estudio del grupo World Weather Attribution.

“Todo esto es apenas un anticipo. Estos fueron los meses de verano más calurosos jamás registrados, pero probablemente los más frescos de los años venideros”, advirtió Von der Leyen. “La ciencia es clara: Europa se está calentando al doble del ritmo global”.

Mientras elogiaba a quienes combatieron los incendios este verano, Von der Leyen señaló que ha pedido a los equipos de respuesta a emergencias y a altos mandos de bomberos que “piensen en grande y aprendan más rápido” para diseñar “nuevas capacidades” con las que la UE pueda afrontar la inestabilidad climática.

Cuando rindió homenaje a un piloto danés de helicóptero llamado Rune Kyndal, que murió en agosto mientras combatía incendios en Grecia, la asamblea estalló en aplausos.

"Rune dio su vida para salvar a otros y hoy toda Europa está en deuda con él”, dijo Von der Leyen.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP