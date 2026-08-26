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La NFL le da el tiro de gracia al Pro Bowl, pero los jugadores seguirán siendo seleccionados

ATLANTA (AP) — El Pro Bowl ha dejado de existir, anunció la NFL el miércoles, poniendo fin al partido de estrellas del fútbol americano profesional que, con numerosas variantes, se llevó a cabo cada año desde 1951.

Troy Vincent, vicepresidente ejecutivo de operaciones deportivas de la NFL, ofrece una conferencia de prensa el miércoles 26 de agosto de 2026 en Atlanta. (AP Foto/Brynn Anderson)
Troy Vincent, vicepresidente ejecutivo de operaciones deportivas de la NFL, ofrece una conferencia de prensa el miércoles 26 de agosto de 2026 en Atlanta. (AP Foto/Brynn Anderson) AP

El partido no se disputó en 2021 debido a la pandemia, pero ésa fue la única pausa en el evento posterior a la campaña.

“Está bien ser la primera liga en alejarse de un Juego de Estrellas competitivo”, sentenció Peter O'Reilly, vicepresidente ejecutivo de la NFL, durante la reunión de propietarios en Atlanta.

La liga indicó que, aun así, 88 jugadores seguirán siendo nombrados Pro Bowlers y recibirán un homenaje en Los Ángeles después de esta temporada. En ese momento también se llevarán a cabo varios eventos de fútbol americano de bandera.

“El Pro Bowl siempre ha consistido en reconocer a los jugadores que se distinguen como los mejores de la NFL. Una selección al Pro Bowl volverá a su propósito original, honrar a los mejores entre los mejores", enfatizó O’Reilly señaló en un comunicado. "Queremos que esa distinción tenga un significado aún mayor para los jugadores, sus familias, sus equipos y nuestros aficionados”.

O'Reilly explicó que la decisión marcó “una evolución, del partido al honor”.

Troy Vincent, vicepresidente ejecutivo de operaciones deportivas de la liga, comentó que los jugadores habían manifestado que “no quieren juego competitivo” después de los playoffs.

“Vienes de los partidos de campeonato y los espectadores ven la intensidad física del juego y tú intentas reproducir eso (en el Pro Bowl). Francamente, no se siente bien. Esto no es una buena representación”, reconoció Vincent.

El Pro Bowl ha perdido popularidad en los últimos años. Llegó a realizarse invariablemente en Honolulu, antes de que la liga lo trasladara a varias ciudades.

Incluso cambió el partido, al eliminar las tackeadas para adoptar una modalidad de “flag football” en 2023.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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