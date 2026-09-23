La incertidumbre golpea a los Bears: Case Keenum apunta a ser el titular ante los Eagles

Caleb Williams, querterback de los Bears de Chicago, es transportado en un carrito a los vestuarios después de sufrir una lesión durante la segunda mitad del partido de la NFL frente a los Vikings de Minnesota, el domingo 20 de septiembre de 2026, en Chicago. (AP Foto/Nam Y. Huh) AP

En lo que respecta a los quarterbacks de los Bears, por ahora casi nada es seguro.

Keenum, de 38 años, entrenó el miércoles mientras Chicago intensificaba su preparación para el duelo con los Eagles. Keenum no ha jugado un partido de temporada regular desde el 24 de diciembre de 2023, pero al menos en este momento está sano.

“Nos sentimos muy bien con quienquiera que termine jugando para nosotros, y eso se vio en la pretemporada, se ve en los entrenamientos todos los días. Así que estamos en un punto ahora mismo en el que no sabemos quién va a ser el titular el lunes por la noche. Dejaremos que esto se desarrolle y a partir de ahí seguiremos”, comentó el entrenador Ben Johnson.

Williams salió de la derrota 9-3 del domingo ante Minnesota con una lesión en el tendón de la corva derecho, después de lastimarse en una carrera improvisada a mitad del cuarto periodo. Quien fue la selección número 1 del draft de 2024 no ha sido descartado para el partido frente a Filadelfia, pero la movilidad es una parte importante de su juego y, tratándose de la mayor estrella de la franquicia, lo más probable es que Chicago adopte un enfoque cauteloso.

Bagent, de 26 años, completó 5 de 9 pases para 54 yardas después de reemplazar a Williams contra los Vikings. Dallas Turner lo capturó en la última jugada del partido.

Bagent estaba encaminado a realizar su quinta apertura en la NFL. Pero Johnson recibió un mensaje de texto el martes por la mañana en el que le informaban que a Bagent le iban a evaluar síntomas de conmoción cerebral y que había sido incluido en el protocolo de conmoción cerebral.

El plazo para su regreso no está claro.

“Sinceramente, ni siquiera estoy metido en eso. Me avisarán cuando esté disponible”, expresó Johnson.

Chicago, que abrió la temporada con una victoria 59-37 en Carolina, también cuenta con el novato Miller Moss en su equipo de prácticas. El equipo no tiene planes de incorporar a otro quarterback esta semana.

Johnson señaló que está viendo la incertidumbre como una “oportunidad”.

“Creo que nuestros muchachos también lo ven así. Es una de esas cosas en las que todos fuera del edificio, estoy seguro, nos dan por descartados y nos dicen que no se puede, y eso nos encanta. Así que los jugadores darán un paso al frente, jugadores que quizá no anticipamos o esperamos. Tenemos un equipo con mucho talento”, añadió el head coach.

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FUENTE: AP